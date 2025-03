Investovanie nie je len pre bohatých. Fondee prináša študentské investičné účty bez vstupných bariér

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo investovanie často spájané s ľuďmi v oblekoch a niekoľkotisícovými čiastkami.

Podľa prieskumu investičnej platformy Fondee viac ako 35 % mladých ľudí vo veku 18 – 26 rokov už aktívne investuje a väčšina ostatných už o tom premýšľa. Fondee sa rozhodlo tento trend podporiť a prichádza so študentskými investičnými účtami, ktoré umožňujú investovať aj s malými čiastkami – a to so zvýhodneným poplatkom 0,6 % ročne.

Investovať sa dá aj s desiatkami eur

„Mnoho ľudí si stále myslí, že investovanie je len pre bohatých alebo pre tých, ktorí majú k dispozícii veľké sumy. To ale nie je pravda. O investovaní by mal uvažovať každý, a my chceme mladým ukázať, že začať sa dá s akoukoľvek čiastkou – pokojne aj s piatimi eurami,“ hovorí spoluzakladateľka Fondee Eva Hlavsová.

Hlavsová dodáva, že investovanie prostredníctvom platforiem typu Fondee je ľahko dostupné, užívateľsky jednoduché a čím skôr s ním človek začne, tým lepšie sa jeho peniaze môžu zhodnotiť vďaka efektu zloženého úročenia.

Ako si vedie mladá generácia v investovaní?

Podľa januárového prieskumu Fondee v generácii 18 – 26 aktívne investuje každý tretí, zatiaľ čo väčšina ostatných o investovaní uvažuje. Z tých, ktorí už investujú, si štvrtina mesačne odkladá medzi 20 – 39 eur, ďalšia štvrtina 40 – 100 eur, 17 % investuje 100 – 200 eur a 16 % dokonca aj viac ako 200 eur mesačne.

👉🏻 35 % mladých aktívne investuje

👉🏻 31 % mladých motivuje myšlienka pasívneho príjmu

👉🏻 Takmer polovica mladých chce investovať, ale nevie, ako na to



Medzi hlavné investičné ciele mladých ľudí patrí – finančná nezávislosť, zabezpečenie vlastného bývania, zaistenie rezervy na budúcnosť a pasívny príjem.

„Práve možnosť vytvárať si pasívny príjem je pre mladých ľudí veľkým lákadlom. Mnoho z nich si uvedomuje, že vďaka pravidelnému investovaniu môžu v budúcnosti získať finančnú slobodu, ktorá im umožní cestovať, pracovať na diaľku alebo sa venovať tomu, čo ich skutočne baví – bez toho, aby boli závislí len na výplate z práce,“ hovorí Hlavsová.

Zaujímavé podľa nej je, že 30 % mladých sa aktívne pripravuje na dôchodok nad rámec štátneho systému. „To ukazuje, že mladšia generácia vníma investovanie ako kľúčovú súčasť svojho finančného plánovania,“ dodáva Hlavsová.

Študentský investičný účet: podmienky a výhody

Študentský investičný účet je vo Fondee dostupný pre každého vo veku 18 – 26 rokov. Stačí doložiť platný ISIC alebo potvrdenie o štúdiu. Okrem toho, vedenie účtu môžeš mať až tri mesiace zadarmo. Pri registrácií zadaj kód: refresher3.

Výhody účtu zahŕňajú:

💰 Znížený ročný poplatok 0,6 %

💸 Žiadne limity na vklady ani výbery

♻️ Možnosť investovať do ESG portfólií

🎁 Peňažný bonus pre študentov vďaka spolupráci s ISIC

👀 Účet na 3 mesiace zadarmo s kódom refresher3



Ak vo Fondee už účet máš, môžeš si ho jednoducho previesť na študentský.

Malé čiastky sa časom premenia na solídny základ

Pokiaľ si v 18 rokoch študent otvorí účet a bude investovať 50 eur mesačne do portfólia ESG Odvážny investor s priemerným historickým výnosom 11,27 %, tak za 10 rokov môže mať 11-tisíc eur. Pokiaľ po piatich rokoch zvýšiš vklad na 100 eur mesačne, čiastka sa vyšplhá na takmer 15 000 eur.



„Taká suma môže byť skvelým základom napríklad pre hypotéku, čo je niečo, čo ľudia okolo 30-tky veľmi často riešia, rovnako ako zaistenie rezervy alebo získanie finančnej nezávislosti,“ vysvetľuje Hlavsová. „A najdôležitejšie je, že skoro polovicu tejto čiastky sa dá získať len investovaním 50 eur mesačne v priebehu prvých piatich rokov. Čím skôr človek začne, tým väčší efekt zloženého úročenia pocíti.“



Podľa Hlavsovej sú ETF fondy skvelým štartom pre každého, kto chce začať investovať jednoducho a bez zbytočných poplatkov. V prieskume Fondee uviedlo 55 % mladých investorov, že práve ETF fondy sú ich hlavnou voľbou.

Investovanie je budúcnosť, nie luxus

„Mladá generácia si uvedomuje, že spoliehať sa iba na štátny dôchodok nebude dlhodobo udržateľné. Fondee preto prináša riešenie, ktoré je dostupné, férové a hlavne jednoduché. Študentské investičné účty umožňujú mladým ľuďom budovať svoj finančný základ už teraz – bez akýchkoľvek vstupných bariér,“ uzatvára Hlavsová.



