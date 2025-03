Móda na Let's Dance: Elegantný Rasťo z Ruže, hot pár Kika a Trabo či lodičky z druhej ruky od Naty Kerny

Pozri si, aké outfity si známe osobnosti obliekli na prvé kolo Let's Dance.

Markíza počas prvej marcovej nedele odštartovala najväčšiu tanečnú párty roka. Na prvé kolo desiatej série Let's Dance sa prišli pozrieť mnohé známe tváre. Nechýbali spevácke divy ako Dara Rolins či Sisa Sklovská, markizácki herci zo seriálu Sľub, nový ženích Rasťo či známi influenceri a influencerky.

Na červenom (v skutočnosti modrom) koberci sme mapovali ich outfity. Už tradične sme sa ich pýtali, ako by svoj outfit opísali, a prečo si ho vybrali. Prezradili nám aj, ktorý kúsok z ich looku bol najdrahší. Prečítaj si, čo si na prvé kolo najväčšej tanečnej párty obliekla Kika Ďurišová, ženích Rasťo či Naty Kerny.

Otázky, ktoré sme kládli osobnostiam na červenom koberci:

Na koho sa v Let's Dance najviac tešíš?

Ako by si opísal/a svoj dnešný outfit?

Ktorý kúsok je z tvojho outfitu najdrahší?

Kika Ďurišová (@kika.durisova)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?



Teším sa na Simi Leskovskú, lebo je to moja kamarátka. Teším sa aj na Petra Sagana a vlastne na všetkých. Som veľmi zvedavá.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit?

Sú to šaty, ktoré odo mňa asi nikto nečakal. Sú totiž jemne odhalené. (smiech). Ich autorom je Lukáš Krnáč.

Ktorý kúsok je z tvojho outfitu najdrahší?

Najdrahším kúskom je môj náhrdelník. Dostala som ho od priateľa ako darček.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Kristína Víglaská a Trabo (@kristina_viglaska, @trabomeykr)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíte?Kika: Ja na Peťa Sagana a Elišku Lenčešovú.

Trabo: Teším sa na Peťa Sagana, Adama Sedra a Vildu.

Ako by ste opísali svoj dnešný outfit?

Kika: My sa vždy snažíme nejako zladiť. Priznám sa, že väčšinou si vyberám šaty prvá ja. (smiech). Dnes som si vybrala tieto šaty od návrhárky Vierky Futákovej z Banskej Bystrice. Vierka mi šije šaty na akcie pravidelne, už dlho som jej verná.

Trabo: Ja sa väčšinou ladím ku Kike. Krásne ma k nej dnes zladil Jožko z Lombardi.

Ktorý kúsok je na vašom outfite najdrahší?

Trabo: Najdrahší kúsok je rozhodne Kika.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Klaudia Maniak alias Just Klaudy (@justklaudy)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?



Teším sa veľmi na Juraja Kemku, pretože mám rada jeho humor.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit?

Snažila som sa držať témy, ktorá bola flitre a „blyskačky“. Róbu mám od Anny z Wedding studio Boris Hanečka. Topánky mám značky Jimmy Choo a kabelka je no name.

Ktorý kúsok je na tvojom outfite najdrahší?

Najdrahší kúsok budú šaty, keďže sú od Borisa Hanečku. Koľko stoja, neviem, ale myslím si, že veľa.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Naty Kerny (@natykerny)

Na koho sa tento rok najviac tešíš?

Ja fandím športovcovi Petrovi Saganovi. Som veľmi zvedavá, ako mu to pôjde s jeho pohybovou kultúrou.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit?

Je to elegancia a môj outfit je zvolený na základe typu mojej postavy. Mám štíhle ruky a silnejšie boky, takže som ich chcela zakryť a svoje ruky som chcela nechať vyniknúť. Šaty mám od Michaela Kováčika a som veľmi rada, že si na mňa našiel čas a ušil mi ich.

Ktorý kúsok je na tvojom outfite najdrahší?

Budú to topánky a šperky. Topánky stáli okolo 650 eur, kúpené boli z druhej ruky z Vinted a cena šperkov sa pohybuje v tisíckach.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Mirka Dobiš Michalková alias Fashionspy (@fashionspy.sk)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?

Priznám sa, že sú to viaceré tanečné páry a až dnešný večer rozhodne, kto bude mojím favoritom.

Ako by si opísala svoj dnešný outfit?

Chcela som niečo jednoduché a muselo to byť čierne, pretože som veľká vyznávačka tejto farby. Chcela som niečo zahalené, ale zároveň dramatické. Voľba teda padla na tieto šaty, ktoré som si objednala z anglického eshopu. Následne som do nich dorobila vypchávky, aby boli dramatickejšie.

Ktorý kúsok je na tvojom outfite najdrahší?

Dnes nemám na sebe nič drahé. Topánky sú z reťazca Steve Maden a šaty ma stáli približne tristo eur, takže nič zásadne drahé. Dá sa to aj bez drahých značiek.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Dušan Kajaba (@dusan_kajaba)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?



Som zvedavý na Adama Sedra, pretože sme kamaráti.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit?

Nedávno som sa vrátil z dovolenky, takže som si dovolil dať len sako a nohavice, aby vyniklo opálenie. Kúsky sú mixom z rôznych obchodov. Outfit som konzultoval s kamarátom.

Ktorý kúsok je na tvojom outfite najdrahší?

Vôbec neviem, nakupujem ekonomicky a nemyslím si, že veci musia byť drahé, aby boli pekné.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Lu Jambor (@lu_see_fear)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?

Je tu môj kamarát z Love Islandu 3, Adam Sedro, takže určite sa teším naňho.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit?

Snažil som sa, aby to malo Harry Potter vibe, s ktorým som veľmi často spájaný. Je to ale celkom freestyle. Jožko z Lombardi mi teda vybral takýto outfit. Keď som cestoval domov z Prahy, tak som si zabudol zobrať topánky a zbalil som si šľapky zo sauny. Mamin priateľ mi teda požičal topánky a tielko mi zasa požičal kamarát, pretože aj to som si zabudol. (smiech). Navyše som si ho po ceste sem pokrstil v taxíku od kečupu.

Aký kúsok je na tvojom outfite najdrahší?

Asi to bude retiazka. Dostal som ju na 18. narodeniny od dedka a hádam, že sa cenovo pohybuje od tisíc eur vyššie.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?

Najviac sa teším na Ráchel. Mám k nej prirodzene najbližšie zo všetkých, ktorí tento rok súťažia. Navyše rozprávala pekne v rozhovore na Refresheri o Ruži, takže tým si získala opäť moje srdiečko a pozornosť.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit?

Mám na sebe oblek od Justina Paukina, je to zároveň aj náš sponzor na tohtoročnej Ruži. Nebol som viazaný, že si to musím dať dnes na seba, no veľmi mi tieto obleky prirástli k srdcu. Bolo veľmi magické, keď sme si dnes boli s Rasťom vyzdvihnúť naše outfity. Cítili sme sa ako na takom malom fittingu pred Ružou. Tento istý oblek mal na sebe v šou aj Rasťo, ale v modrej farbe. Bol to náš obľúbený outfit. Mám od nich úplne všetko, okrem topánok.

Ktorý kúsok je na tvojom dnešnom outfite najdrahší?Vôbec neviem, koľko tie veci stoja. Nemám na sebe nič, čo stojí za špeciálnu zmienku.

Zdroj: Refresher/ Paulína Ščepková

Rasťo Zvarči (@zvarci)

Na ktorý tanečný pár sa tento rok najviac tešíš?

Ja sa priznám, že nie som skalný fanúšik Let's Dance. Teraz som si rýchlo pozrel, kto tu bude. Teším sa na Ráchel, pretože ju poznám osobne a teším sa aj na Peťa Sagana, pretože je to veľký športovec.

Ako by si opísal svoj dnešný outfit?

Celý oblek je od Justina Paukina. Pracujú tam mladí chalani, ktorí mi úplne sadli. Je medzi nami perfektný vibe. Vedia mi poradiť, ale zároveň si môžem presadiť to, v čom sa cítim dobre.