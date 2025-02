Michael a Bernadett majú botox pod pazuchami. Začneš sa po aplikácii potiť na iných miestach?

Pozreli sme sa na tému, ktorá možno trápi viacerých ľudí, no hanbia sa o tom hovoriť. Ako vie negatívne ovplyvniť život nadmerné potenie a je vhodnou voľbou aplikácia botoxu?

Cestuješ električkou, vonku je 33 stupňov, stred leta. Klimatizácia nefunguje, okná sú otvorené a ty sa tešíš, že dnu fúka aspoň trocha horúceho vzduchu. Otvoria sa dvere a zrazu nastúpi ďalších desať ľudí, takže sa musíte potlačiť. Nalepíš sa k okraju a pot ti steká od čela, cez chrbát až za kolenné jamky.

Ak máš aj ty problém s potením, či už z tepla, pri vykonávaní fyzickej aktivity, či zo stresu a iných dôvodov, tento článok ti môže byť nápomocný. Tento raz sme sa totiž v Refresheri pozreli na jedno z riešení nadmerného potenia, a tým je aplikácia botulotoxínu v oblasti podpazušia.

Tak, ako to býva s mnohými procedúrami, aj okolo botoxu vzniklo množstvo mýtov a povier, pre ktoré sa ľudia rozhodli tento zákrok radšej neabsolvovať. Je pravda, že tento zákrok má aj svoje negatíva. My sme sa preto rozhodli preveriť fakty a vyvrátiť mýty o botulotoxíne a oslovili sme do článku neurochirurgičku Barboru Slobodníkovú, ktorá sa venuje aj estetickej medicíne.

Okrem toho sa o svoje príbehy a skúsenosti podelili aj ľudia, ktorí aplikáciu botulotoxínu pod pazuchami zažili na vlastnej koži. Môžeš si preto vytvoriť svoj vlastný názor na to, či je takýto zákrok pre teba to „pravé orechové“.

V tomto článku si prečítaš: Ako zákrok robia, koľko stojí a či naozaj funguje.

Čo našu respondentku Bernie spočiatku brzdilo, keď sa rozhodovala pre botox.

Či je pravda, že po aplikácii botoxu pod pazuchami sa človek začne potiť na iných miestach.

Ako svoju skúsenosť hodnotí slovenský komik Michael Szatmáry.

Aké dôležité veci objasnila lekárka Barbora Slobodníková.

V prvej časti článku si prečítaj príbehy našich respondentov, content creatorky Bernadett Halašiovej a komika Michaela Szatmáryho, ktorí podstúpili aplikáciu botulotoxínu v oblasti pazúch. Po príbehoch na dôležité otázky odpovie lekárka Barbora Slobodníková.

Celé leto som nepotrebovala deodorant, mierne potenie som však zaznamenala na iných častiach tela

Ako prvá nám na otázky súvisiace s botoxom odpovedala Bernie, ktorá tento zákrok absolvovala už viackrát. Zaujímalo nás, odkiaľ sa o tejto procedúre dozvedela a na základe akých informácií sa preň rozhodla.

„Primárne to bol asi ‚hype‘ okolo toho. Všetci moji známi a influenceri o tom stále rozprávali a bohužiaľ, som jedna z tých ľahšie ovplyvniteľných ľudí. Nakoľko sa v lete dokážem naozaj nepekne potiť, vidina toho, že by som mohla mať aspoň o trošku príjemnejšie leto, ma veľmi lákala,“ hovorí Bernie a dodáva, že už predtým mala skúsenosť s aplikáciou botoxu na tvári.

Pre botox pod pazuchami sa odhodlávala dlhšie, pretože ju odrádzal strach z neznámeho. Rozhodla sa preto zistiť viac informácií priamo od lekárov, u ktorých chcela tento zákrok absolvovať. Tí jej vysvetlili všetky „pre“ a „proti“. Netrvalo dlho a Bernie prišla na zákrok.

„Priebeh bol veľmi rýchly a viacmenej bezbolestný. Pred zákrokom mi naniesli znecitlivejúci krém a teda samotné vpichy boli úplne v pohode. Po pár minútach, keď klesá účinok krému, to je trochu nepríjemné, no nič, čo by sa nedalo vydržať. Celý zákrok trval asi 20 minút, plus čakanie na účinok krému,“ opisuje svoju skúsenosť.

Úplné výsledky sa po zákroku dostavili do dvoch týždňov, no prvé zmeny pociťovala Bernie už po niekoľkých dňoch. S potením nemala problém viacero mesiacov a plánuje ho opäť absolvovať pred nadchádzajúcim letom. Nás zaujímalo, či sa po aplikácii botoxu pod pazuchami nezačala výraznejšie potiť na iných miestach na tele.