Čo ak si moji blízki po smrti prečítajú moje súkromné správy? Je to vôbec možné? To sú otázky, ktoré mi pred niekoľkými dňami brali spánok.

Premýšľaš niekedy nad tým, čo tu po tebe zostane, ak jedného dňa zomrieš? Ak nie, ani to nerob. Ja som sa totiž nad tým zamyslela a prúd myšlienok v mojej hlave som nevedela zastaviť ešte veľmi dlho. Veľký strach mi spôsobovala napríklad otázka: Čo ak moji rodičia dostanú prístup k mojim súkromným správam a zistia, čo som vlastne zač?

Všetky moje tajomstvá a osobné konverzácie by zrazu boli verejné. A je vôbec niečo také možné? Existuje nejaké opatrenie, ktoré by zabránilo cudzím ľuďom dostať sa do neaktívneho účtu? A po akej dobe profil z platformy zmizne, ak vôbec?

Každá platforma má svoje vlastné pravidlá, podľa ktorých postupuje v prípade, že človek zomrie. V tomto článku rozoberiem pravidlá na TikToku, Instagrame aj Facebooku.

V tomto článku si prečítaš: Ako funguje spomienkový účet a kto ho môže spravovať.

K akým informáciám majú prístup blízki zosnulého a čo môžu na profile robiť.

Aká ďalšia alternatíva existuje, ak niekto nechce vytvoriť spomienkový účet.

Prečo je TikTok viac komplikovaný a aké možnosti ponúka na rozdiel od Meta aplikácií.

Kde na svete funguje elektronický závet.

Smrť môže nahlásiť ktokoľvek

I keď Facebook dnes považujeme viac za mileniálmi obľúbenú platformu, v skutočnosti sa na ňom nájde aj veľa babyboomerov či profily generácie Z. Má pravdepodobne najširší záber ľudí spomedzi spomínaných aplikácií, a preto začínam práve ním.

Meta, spoločnosť prevádzkujúca Facebook, má jasne stanovené pravidlá pre správu účtov zosnulých osôb. Po úmrtí používateľa môžu jeho blízki požiadať o memorializáciu (spomienkový účet) alebo o odstránenie účtu.

Tak, ako si kedysi naši starí rodičia po smrti blízkej osoby ukladali fotky do albumu, tak, ako si odkladali rôzne diela, kresby a zošity, tak si dnes môže súčasná generácia vytvoriť digitálnu spomienku na mŕtveho prostredníctvom Facebooku.

Práve memorializovaný účet slúži na uchovanie digitálnej pamiatky zosnulého. To znamená, že tam rodina môže ponechať fotky a príspevky zosnulého, aby sa k nim kedykoľvek mohli vrátiť a spomínať. V závislosti od nastavení súkromia profilu môžu vykonávať aj zmeny na časovej osi.

Vzor spomienkového účtu na Facebooku. Po smrti ho môže, ale nemusí spravovať človek, ktorého si zosnulá osoba pred smrťou na Facebooku vybrala. Zdroj: Meta

Takýto účet má pri mene označenie „Spomíname“ a jeho obsah zostáva viditeľný pre priateľov zosnulého, avšak nikto sa už doň nemôže prihlásiť. A ako sa dá takýto účet vytvoriť?