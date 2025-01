Koho reprezentujú vo filme Černák filmové postavy? Je medzi nimi bývalý riaditeľ Markízy aj minister vnútra (Fotoporovnanie)

Na fotkách sme porovnali postavy z filmu Černák a skutočných ľudí, ktorých stvárňujú.

Miki aj Černák predstavujú zdramatizované zobrazenie 90. rokov na Slovensku. Väčšina ľudí vzhľadom na názvy snímok vie, že hlavnou postavou je Mikuláš Černák, ktorého stvárnil skvelý Milan Ondrík. Okrem neho sa však najmä v dráme Černák objavili ďalšie postavy, vrátane niektorých úplne nových.

Na film však do kina zavíta množstvo ľudí z mladšej generácie, ktorí politikov a iné osoby z 90. rokov vôbec nepoznajú. V niektorých prípadoch dokonca tvorcovia zmenili ich mená, respektíve ich ani nemenovali. Aj preto sme vytvorili prehľadné porovnanie filmových postáv a skutočných ľudí, ktorí filmárov inšpirovali k ich tvorbe. Kto teda hrá koho v snímke Černák?

Ivo Krešić – Róbert Holub

Holub bol nebezpečný mafián, ktorý si svojho času dovolil dobiť policajta na smrť. S Mikulášom Černákom ich spájalo mnohé, až ich vzťah zastavili rovnaké ambície. Mafiáni ho, rovnako ako vo filme, chceli zabiť, keď na neho vybehol atentátnik z motorky, ktorú riadil jeho komplic.

Keď sa to nepodarilo, pokúsili sa ho zabiť v hoteli Danube, no Holuba museli „dorážať“ až na nemocničnom lôžku, kde sa to napokon „podarilo“ Jozefovi Roháčovi. Postavu stvárnil bosniacky herec Ivo Krešić a ide o jednu z najlepších častí pokračovania, a to aj vďaka samotnému hercovi. Krešić po slovensky nevie, ale nemuseli ho dabovať. Naučil sa všetky svoje repliky v slovenčine a krásne ich na natáčaní odprezentoval.

Zdroj: Mafiáni na Slovensku - Instagram/Cinemart

Jozef Vajda – slúži ako zosobnenie viacerých politikov, ktorí mali s černákovcami biznis

Vajda stvárnil podnikateľa a predsedu Krajského predstavenstva Hnutia za demokratické Slovensko v Banskej Bystrici. Jeho postava má pravdepodobne odkazovať na Petra Novotného, ktorý mal s Černákom údajne úzke vzťahy.