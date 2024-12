Jason Momoa si zahrá záporáka vo filme Supergirl. Ide o pokračovanie legendárneho Supermana

O role sníval už dlhšie a v minulosti sa vyjadril, že by ju okamžite zobral.

Film o ženskej superhrdinke plánuje štúdio DC Universe už dlhšie. Ako informuje portál Variety natáčanie má začať už 13. januára. Snímka sa bude volať Supergirl: Woman of Tomorrow a bude pokračovaním filmov o legendárnom hrdinovi supermanovi.

Jason Momoa na svojom Instagrame oznámil, že si zahrá jednu z ústredných postáv. Stvárni anti hrdinu Loba. S jeho postavou sa stotožňoval už dávno predtým, ako mu ponúkli účinkovanie.

„Zbieram komiksy a on bol vždy mojím najobľúbenejším. Vždy som si prial hrať Loba, pretože haló? Je to perfektná rola. Počúvaj, keď mi zavolajú a spýtajú sa ma, či by som si ho zahral, je to skur*ené áno. Zatiaľ mi nezavolali, takže nechcem šíriť nejaké falošné správy. No, keď mi niekedy zavolajú a pozvú ma na kasting, budem tam,“ povedal Momoa minulý rok v rozhovore pre Fantango.

Prepis jeho výroku v pondelok zverejnil na Instagrame s popisom „zavolali.“ Oznámil tým, že bude súčasťou očakávaného filmu a vyskúša si rolu ďalšieho superhrdinu. Podľa aktuálnych informácií by mal film prísť do kín 26. júna 2026.