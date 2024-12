Hra umožňuje preskúmať rozhodnutia a životné voľby fiktívnej emigrantky Heleny.

Nová mobilná hra ponúka fascinujúci pohľad na príbeh rodiny v období, keď státisíce čechoslovákov opúšťali svoju krajinu a začínali nový život na západe. Hra Kto je Helena? od slovenského štúdia Impact Games čerpá inšpiráciu z atmosféry filmu Pelíšky, pričom hráč dostáva príležitosť preskúmať osud hlavnej postavy – Heleny, ambicióznej vedkyne, ktorá počas Pražskej jari v roku 1968 emigrovala do USA.



Hra sleduje Heleninu cestu a ponúka hráčovi možnosť nazrieť do jej osobného života a rozhodnutí, ktoré ju viedli k emigrácii. Hráč sa dostáva do role rozhodcu a musí hodnotiť, či jej rozhodnutie odísť zo svojej rodnej krajiny bolo správne. Tvorcovia tiež zdôrazňujú, že príbeh Heleny je fiktívny, no mohol sa stať.



View this post on Instagram A post shared by Gamifactory (@gamifactory.eu)



Cieľom hry je umožniť hráčom zaujatie vlastného postoja k Heleniným rozhodnutiam, pričom je možné dosiahnuť viacero rôznych záverov, závislých od toho, ako sa hráč rozhodne. Tento prvok poskytuje každému možnosť prežiť rôzne verzie príbehu.



Hra je dostupná pre zariadenia so systémom iOS aj Android. Producent hry Jakub Žaludko sľubuje, že ak máš záujem zistiť, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí emigrovali z Československa, a ako sa ich rozhodnutie odísť odrazilo na ich rodinách, táto hra ti určite prinesie zaujímavý a pútavý zážitok.