Vyjde druhý posmrtný album Maca Millera. Fanúšikom to oznámili na festivale Tylera, The Creatora

Trailer ukázal stratený album zosnulého rapera.

Konečne si budeme môcť vypočuť dlhoočakávaný album od zosnulého amerického rapera Maca Millera. Trailer albumu Balloonerism teasoval Camp Flog Gnaw, festival Tylera, the Creatora. O jeho existencii sa dlho šepkalo a v The Book of Mac: Remembering Mac Miller sa tiež písalo, že na tomto konkrétnom albume Miller pracoval roky pred jeho smrťou.

Trailer obsahoval sériu animácií a hudby, ktoré sa skončili krátkym nápisom „soon“ (v preklade „čoskoro“ pozn. red.). Na konci trailera počuť aj teaser na Macovu skladbu. Video obsahuje aj portrét Maca Millera od umelca Alima Smitha, s ktorým podľa Variety len niekoľko týždňov pred smrťou raper komunikoval.

Projekt podľa Billboard pochádza ešte z roku 2014 a údajne ho plánoval vydať ešte pred jeho mixtapeom Faces. Mnoho skladieb z albumu sa však v priebehu rokov aj napriek nezverejneniu dostalo von. Ide napríklad o piesne The Song That Changed Everything a 5 Dollar Pony Rides.

Mac Miller zomrel v roku 2018 na predávkovanie, keď mal 26 rokov. Balloonerism nebude prvým posmrtným albumom, dva roky po jeho smrti vyšiel album Circles.