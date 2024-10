Nákupom produktov Swiffer môžeš pomôcť onkologickým pacientom. Teta drogérie im z každého nákupu venuje 40 centov

Pridáš sa k pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú?

Ako často doma upratuješ? Veľké upratovanie, ale aj každodenné udržiavanie čistoty môže byť vďaka produktom značky Swiffer ešte jednoduchšie. Navyše, ak si produkty od Swiffer zakúpiš v predajniach Teta drogérie, 40 centov z každého nákupu poputuje na boj proti rakovine.

Prachovky od Swiffer sa stanú tvojím nenahraditeľným spoločníkom pri upratovaní. Vďaka prachovkám Swiffer jednoducho zachytíš a uzamkneš prach, vlasy, zvieracie chlpy a iné alergény z povrchov vďaka tisícom našuchorených vlákien s jemnou povrchovou úpravou.

Prachovky Swiffer majú jedinečné vlákna, ktoré prispôsobujú svoj tvar tak, aby sa dostali do kútov aj do škár. Ľahko sa zbavíš prachu, vlasov a zvieracích chlpov na prakticky akomkoľvek povrchu bez toho, aby sa šírili ďalej do domácnosti.

Fungujú tak dobre, že si vďaka nim s veľkou pravdepodobnosťou obľúbiš utieranie prachu. Ergonomická rukoväť prachovky sa dá vysúvať na 90 cm a dokonale padne do každej ruky, čiže vyčistíš aj ťažko dostupné miesta tvojho domova.

Značka Swiffer má vo svojom portfóliu viacero produktov, rovnako aj štartovaciu súpravu s mopom, ktorý ponúka ideálne riešenie na zametanie a umývanie podlahy.

Teta Drogéria sa v spolupráci so značkou Swiffer rozhodla pomôcť onkologickým pacientom. U niekoho môže liečba trvať pár mesiacov, u iného roky. Boj s onkologickým ochorením je však pre mnohých pacientov veľmi náročný aj po finančnej stránke.

Preto Teta drogérie daruje 40 centov z každého predaného produktu Swiffer organizácii Liga proti rakovine, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha onkologickým pacientom, ich rodinným príslušníkom, ale šíri aj dôležitú osvetu prevencie.

„Sme radi, že značka Swiffer vo svojej komunikácii myslí aj na tých najzraniteľnejších, v tomto prípade onkologických pacientov. Teta drogérie sa preto rozhodla, že daruje 40 centov z každého predaného produktu Swiffer organizácii Liga proti rakovine, ktorá tento príspevok využije na pomoc a podporu pacientov. Ďakujeme každému, kto si v našej kamennej predajni alebo online na www.tetadrogerie.sk zakúpi akýkoľvek produkt Swiffer, aktuálne aj v limitovanej edícii Swiffer Pink. Spoločne tak podporíme tých, ktorí to potrebujú,“ hovorí Martin Kratochvíl, Category Management Team Leader Teta drogérie.