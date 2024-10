Podnikateľka a hviezda televíznej reality šou dlhodobo podporuje úsilie bratov Menendezovcov o obnovenie súdneho procesu.

Lyle a Erik Menendezovci zastrelili svojich rodičov v roku 1989 a od roku 1990 žijú vo väzení. Záujem o ich prípad sa tento rok celosvetovo zvýšil vďaka seriálu Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story spoločnosti Netflix a následnému dokumentárnemu filmu The Menendez Brothers. Obaja súrodenci sa snažia o obnovenie procesu a tvrdia, že konali v sebaobrane, pretože ich otec ich dlhodobo sexuálne zneužíval.

Vo štvrtok okresný prokurátor Los Angeles George Garcón oznámil, že podá na súd návrh na nový proces. Na jeho krok zareagovala aj Kim Kardashian, ktorá vo svojom vyhlásení neskrývala nadšenie.

Bratia Menendezovci dostali druhú šancu na život a zajtra sa konečne prebudia a budú mať nárok na vypočutie o podmienečnom prepustení. Na slobodu by mohli byť prepustení už o šesť mesiacov, povedala a dodala: Chápanie zneužívania detí sa v spoločnosti vyvíja a sociálne médiá nám umožňujú spochybniť existujúci systém. Tento prípad poukazuje na dôležitosť spochybňovania rozhodnutí a hľadania pravdy, aj keď o vine niet pochýb.