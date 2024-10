Paulie Garand vydáva Molo II: Je to paradox, že na peknom mieste človek dokáže písať aj zložité a temné príbehy (Rozhovor)

„Našim cieľom nikdy nebolo album Molo prebíť, iba sme mu chceli dať pokračovanie, lebo je to náš milovaný projekt.“

Paulie Garand a Kenny Rough vydávajú po desiatich rokoch pokračovanie ich najúspešnejšieho albumu Molo. O tom, ako bude znieť, aké témy na ňom riešia, a v čom sa líši od jednotky, sme sa porozprávali priamo s Pauliem.

„Na Molo II nájdeš spovede o rodine, priateľoch, či o tom, ako sa za tie roky zmenil môj pohľad na svet. Niektoré témy z jednotky som chcel zachovať, alebo na ne nadviazať, ale nie ich kopírovať,“ priblížil raper pre Refresher.

Rodák z českého Liberca nám v rozhovore okrem iného prezradil, prečo sa rozhodol urobiť album práve s námorníckou tematikou, či by niekedy prijal peniaze za podporu politického kandidáta, ako i to, s ktorým legendárnym slovenským raperom je ťažká spolupráca, ale aj tak si ho veľmi váži.

V tomto článku si prečítaš: V čom sa líši Paulie na albumoch Molo I a Molo II.

Ako vznikol nápad urobiť projekt s námorníckou tematikou.

S ktorým legendárnym slovenským raperom je náročná spolupráca.

Čo Paulie robí v rámci svojej psychohygieny.

Aký má názor na raperov v ringu.

Či by niekedy prijal peniaze za vyjadrenie podpory politickej strany, alebo politikovi.

Či sa mu niekam podarilo posunúť svoj sen, napísať vlastný film.

Za niekoľko hodín „vypláva“ do sveta pokračovanie tvojej a Kennyho „vlajkovej lode“ Molo II. Čo momentálne prežívaš? Cítiš len radosť, alebo aj rešpekt z toho, ako album prijmú fanúšikovia, keďže jednotka nastavila latku veľmi vysoko?

Teším sa, lebo sa nám s Kennym podarilo dať dokopy dielo, na ktoré sme hrdí. Našim cieľom nikdy nebolo jednotku prebiť, ale chceli sme jej dať pokračovanie, lebo je to náš milovaný projekt. Nakoniec sme naň nadviazali ešte lepšie, ako sme sami čakali, z čoho sme veľmi šťastní.

Paulie Garand a Kenny Rough vydávajú Molo II. Zdroj: Archív/Paulie Garand

Čo sa týka mojich momentálnych pocitov, tak som ešte trochu v strese, lebo pripravujem posledné materiály na spustenie albumu. Ten pocit, že to zo mňa trochu opadlo, som si užil už asi pred mesiacom, keď sme s Kennym dokončili album a boli sme si ho prvýkrát vypočuť nad mestom. Potom som sa však opäť vrátil do práce a nabehol do starých koľají. Verím však, že keď to vydáme, tak si vydýchnem a konečne si to budem môcť naplno užiť.

Keď sme sa naposledy rozprávali, povedal si, že album Molo bol osobne tvoj najobľúbenejší. Hnevalo ťa však, že si sa na ňom často niekomu ospravedlňoval a prihováral sa k hejterom. Jednoducho obsahoval veľa tých klasických rapových prvkov, ktoré ťa škatuľkovali. Podarilo sa ti to na dvojke zmeniť?

V čase, keď sme s Kennym robili jednotku, tak som mal dojem, že som v hľadáčiku mnohých ľudí zo scény. A možno som si to len sám vsugeroval ešte viac ako to v skutočnosti bolo. Každopádne, mal som tendenciu sa voči tomu obrniť. Samozrejme, obhajovanie svojich kvalít a punchlines k rapu patria, ale keď sa na to pozriem spätne, myslím si, že ich na albume Molo mohlo byť menej.

Na dvojke som v tomto smere už vyzretejší a väčší „mámvp**ista“. V zopár trackoch si však aj tak neodpustím nejaké názory na scénu a na rap. Mám rád rap o rape a popravde som sa už aj tešil na to, kedy budem môcť opäť do Kennyho beatov napísať nejaké striktnejšie punchlines. Samozrejme, všetky sú prešpikované prímorskou tematikou, aby perfektne pasovali do atmosféry albumu.

Keď sa už bavíme o punchlines a rape o repe, na albume sa nachádza track Maják, na ktorom mi hosťuje Supa. Podľa mňa nahral výbornú slohu, v ktorej perfektne spojil svoje básnické vlohy, punchlines a prvky oceánskej tematiky. Opäť ukázal, že je v tomto smere veľký majster.

Je to paradox, že na peknom mieste človek dokáže písať aj zložité a temné príbehy.

Hovoríš, že si na dvojke vyspelejší. V čom ďalšom sa líši Paulie na prvom albume a na Molo II?