REBRÍČEK: Toto sú najlacnejšie krajiny na cestovanie. Stačí ti tu len pár eur na deň

Aj napriek tomu, že leto už skončilo, mnoho ľudí už teraz uvažuje, kam ich kroky povedú budúci rok, prípadne akou dovolenkou si spríjemnia nadchádzajúcu jeseň či zimu. Cestovanie ťa nemusí vždy zruinovať a na svete je veľa destinácií, kam sa dá ísť v rámci obmedzeného budgetu. Prinášame ti najdostupnejšie destinácie na dovolenku v roku 2025.

Portál hellosafe totiž vytvoril rebríček tých najlacnejších destinácií sveta. Hodnotenie je komplexné a zahŕňa náklady na ubytovanie, jedlo a dopravu.

Absolútne najlacnejšou destináciou sa stal Laos v Ázii. Priemerná útrata na deň je bez akéhokoľvek obmedzovania 12 eur. Asi nikoho neprekvapí, že väčšina európskych krajín sa na zoznam nedostala.

Životná úroveň v Európe či v Amerike je totiž omnoho vyššia v porovnaní so zvyškom sveta. Avšak, jedna európska destinácia sa na zoznam predsa len prebojovala. 15. priečku tých najdostupnejších krajín obsadilo Srbsko. Priemerné denné výdavky tu sú na osobu približne 33 eur.

Krajina Priemerná denná útrata na osobu 1. Laos 10 libier (12 eur) 2. Kazachstan 15 libier (18 eur) 3. Rwanda 16 libier (19 eur) 4. Ghana 16 libier (19 eur) 5. Mongolsko 18 libier (21 eur) 6. Arménsko 20 libier (23 eur) 7. Burkina Faso 21 libier (25 eur) 8. Georgia 22 libier (26 eur) 9. Mali 23 libier (27 eur) 10. Barma 25 libier (29 eur) 11. Haiti 25 libier (29 eur) 12. Malawi 25 libier (29 eur) 13. India 27 libier (32 eur) 14. Nepál 28 libier (33 eur) 15. Srbsko 28 libier (33 eur)

Na druhej strane, absolútne najdrahšou destináciou je Barbados. Tvoja denná útrata sa tam denne vyšplhá na 261 libier, čo je v prepočte asi 311 eur. Z európskych krajín najviac utratíš vo Švajčiarsku a to až 200 libier za deň (238 eur). V rámci Európy sa Slovensko vyšplhalo približne do stredu rebríčka a to na 22. miesto. Denné výdavky sú pre turistov u nás 95 libier, čo predstavuje 113 eur.