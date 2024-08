Tajná agentka CIA prezradila, ako si zvykla preverovať svojich partnerov. Teraz je z nej hviezda TikToku

Jennings na TikToku odoberá viac ako 96 000 ľudí a pravidelne tam odpovedá na otázky o živote špiónky.

Brittany Butler Jennings pracovala ako agentka Ústrednej spravodajskej služby (CIA) deväť rokov. O svojom živote napísala knihu The Syndicate Spy (Špiónka syndikátu) a je aktívna aj na TikToku. Tam nedávno prezradila, ako to mala s randením.

Ako špiónka si musela strážiť súkromie, preto jej partneri vždy prechádzali bezpečnostnými kontrolami, aby zistila, či pre ňu nepredstavujú hrozbu. Na to potrebovala získať ich osobné údaje pre CIA.

To však podľa jej slov nebolo náročné. „Ľudia mi dôverovali a išlo skôr o zabezpečenie transparentnosti a bezpečnosti,“ povedala a dodala, že svojmu partnerovi vždy povedala, že pracuje pre vládu. Konkrétne však nikdy nespomenula CIA.

Kedy sa o povolaní Jennings dozvedel jej manžel?

Jennings sa v roku 2008 zoznámila so svojím manželom Mattom, ktorému svoje povolanie prezradila až po štyroch mesiacoch randenia. „Prišlo mu to neuveriteľne zaujímavé. Keď som sa ho na to opýtala, odpovedal, že je to sexi, pretože je to také tajomné,“ povedala pre časopis Newsweek.

Jej manžel však pracoval ako lobista, takže mu ľudia z tohto prostredia neboli cudzí. Matt dokonca navštívil sídlo agentúry a tamojšie múzeum po tom, ako CIA poskytol svoje číslo sociálneho poistenia. Prístup do trezoru, kde sa uchovávajú tajné informácie, mu však neumožnili.

Samotná zmienka o takomto trezore následne vyvolala lavínu reakcií zo strany pozorovateľov. „Musím vedieť viac!“ napísal jeden z followerov. „Vždy, keď počujem, že niekto pracuje pre vládu, radšej sa ďalej nepýtam,“ reagoval ďalší. Jennings má na svojom TikToku už viac ako 96 000 odberateľov a pravidelne tam odpovedá na otázky o svojom živote špiónky.