„Katar je hlavne veľmi bezpečná krajina. Ja nezamykám byt ani auto, keby som niekde zabudla peňaženku alebo mobil, o týždeň ich nájdem presne na tom istom mieste. Nikto by si nedovolil zobrať ich,“ hovorí Sandra.

Slovenka Alexandra Marková vyštudovala biochémiu na UPJŠ v Košiciach. Krátko po štátniciach však odišla do Kataru, krajiny na Arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. V Dohe, hlavnom meste emirátu, žije už sedem rokov a ako letuška pracuje pre leteckú spoločnosť Qatar Airways.

V rozhovore pre Refresher Sandra porozprávala nielen o svojej kariére a zážitkoch, ale predovšetkým o rozdieloch medzi životom v Európe a luxusnom arabskom svete. „Lokálni si tu žijú úplne odlišný svet. Tvoria približne iba 10 % z celkovej populácie. Všetci sú rodina, každý je s každým bratranec či sesternica. Katarčania väčšinou nepracujú. Keď pracujú, je to iba preto, že chcú. Majú svoje biznisy, ktoré im riadia iní ľudia. Výlučne lokálni zamestnanci pracujú iba v armáde, u polície a v ďalších štátnych inštitúciách,“ opisuje.

„Muž môže mať maximálne štyri manželky, avšak všetky musí zabezpečiť rovnakým dielom. Dať im dom, auto, rovnaké dary, zlato a pod. Tým, že sa Katar otvára svetu, muži už veľmi nechcú financovať štyri manželky. Namiesto toho, aby si zaviazali ďalšiu ženu a po zvyšok života ju sponzorovali, hľadajú si milenky, ktorým kúpia drahší dar a majú pokoj,“ približuje Sandra fungovanie polygamie.

Sandra nám okrem toho porozprávala aj o svojej náročnej ceste do Kataru. „Tri dni pred mojím odchodom som skončila na operačnom stole. Jednou nohou som už bola v hrobe. Mala som vnútorné krvácanie, o ktorom som netušila. Odšoférovala som do nemocnice a pri vyšetrení mi lekárka povedala, že mi ostáva 20 minút života a že ma musia okamžite operovať. V noci mi praskla 7 centimetrová cysta a mala som brušnú dutinu plnú krvi,“ popísala dni pred odchodom do ďalekej exotiky.

Zdroj: Alexandra Marková (archív)

Vnímaš, že byť letuškou je pre mladé dievčatá stále dream job?

Určite áno. Keď som ja začínala, nebolo to také bežné a bol to definitívne dream job. Mala som veľké očakávania. Niektoré sa naplnili, iné nie. Tešila som sa, že budem v inej krajine s ľuďmi, ktorí nerozprávajú mojím jazykom, ktorí nerozumejú mojej mentalite. Myslela som si, aké skvelé bude, keď sa budeme navzájom spoznávať. Po určitom čase som však zistila, že sú isté kultúry a mentality, s ktorými už nikdy nechcem mať nič spoločné a že aj keď to možno nie je úplne dokonalé, rada sa vrátim tam, kde to poznám, domov.

Aké výhody ti ponúka život v Katare?

Ja si napríklad neplatím nájom. Bývam vo veľkom byte a tieto náklady mi zabezpečuje firma. V Katare to tak funguje pre všetkých zamestnancov. Buď spoločnosti tieto náklady hradia úplne alebo aspoň čiastočne. Život tu je úplne iný a to samozrejme nielen pre letušky. Keď som mala auto a potrebovala som natankovať, išla som na pumpu bez toho, aby som z neho musela vystupovať. Vždy tam bol niekto, kto mi auto natankoval. Rovnako to bolo aj pri nákupe potravín. Z auta som zamestnancovi podala nákupný zoznam a všetko mi doniesli priamo do auta.

Do Kataru som napokon odišla v katastrofálnom stave aj napriek námietkam najbližších. Stehy som si vyberala tu v mojej spálni.

V Katare sa neplatia dane. Toto bude pre mňa ďalším prekvapením. Keď skončím kariéru, budem sa musieť vysporiadať s realitou dospelého človeka. Budem musieť riešiť nájom, dane, platby za energie. Keď sa mi teraz niečo pokazí v byte, stačí, že zavolám na recepciu a oni mi hneď pošlú niekoho, kto sa o to postará.

Je naopak niečo, v čom sú európske krajiny popredu?

Expati sú finančne zabezpečení, na druhej strane si tu nebudujeme žiadny sociálny systém. Neplatíme dane ani odvody a tým pádom nemáme žiadne finančné istoty na materskú, na dôchodok a pod. Na Slovensku, aj keď je to bieda, toto máme. Keď sa ti v Katare niečo stane, firma s tebou jednoducho rozviaže kontrakt a pošle ťa domov iba s tým, čo si si našetrila. Život tu vyzerá super, máš pocit, že si pri peniazoch a veľa si dopraješ, ale keď som sa však nad tým začala zamýšľať, uvedomila som si, že by bolo dobré niečo si našetriť pre prípad, že by sa niečo stalo.

Koľko stojí napríklad zdravotná starostlivosť?

Zdravotné poistenie máme čiastočne pokryté zamestnávateľom. Pokrýva však iba bežnú starostlivosť, keď ochorieme alebo sa nám stane nejaký úraz. Keď však idem do nemocnice, musím si zaplatiť 10 eur už len za to, že som tam prišla. Spoplatnené sú aj všetky vyšetrenia nad rámec, ktoré si môj zdravotný stav vyžaduje.

Zdroj: Alexandra Marková (archív)

Naposledy som prišla na pohotovosť s tým, že som bola dehydrovaná. Dostala som infúziu, urobili mi základné krvné testy a nechali si ma tam niekoľko hodín. Za to som zaplatila približne 70 eur. Návšteva gynekologičky ma však vyšla až na 300 eur, a to bol len doplatok.

Hovorí sa, že Katar je k svojim lokálnym obyvateľom neuveriteľne štedrý. Je to naozaj tak?

Je to niečo, nad čím aj po toľkých rokoch stále otváram ústa. (smiech)