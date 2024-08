Truls Moregard zo Švédska síce nezískal olympijské zlato, ale jeho nekompromisný snake shot si vo finále získal srdcia fanúšikov.

Prehrávate vo finále olympijského turnaja v stolnom tenise 1:3 na sety a šanca na zvrat proti senzačnému súperovi v neuveriteľnej forme je prakticky nulová? Každý by v takomto momente pravdepodobne rezignoval a snažil by sa to mať čo najrýchlejšie za sebou. Švéd Truls Moregard si však povedal, že ak má odísť so striebornou medailou, tak aspoň vo veľkom štýle.

Počkal si totiž, kým jeho súper, Číňan Fan Zhendong, zahrá pomalší obranný úder, keď loptička zapadla pod stôl a Číňan ju nevidel. V tej chvíli Moregard rozpohyboval raketu a dal úderu silnú zadnú a bočnú rotáciu. Nevyspytateľná loptička sa síce vrátila na polovicu Fana, ale potom zamierila späť, na čo čínsky stolný tenista nedokázal včas zareagovať.

Fyzika tohto "hadieho úderu" v podaní Švéda Trulsa Möregårdha v stolnom tenise vo finále olympijských hierpic.twitter.com/KLzIMZpM1d - Massimo (@Rainmaker1973) 5. augusta 2024

Takzvaný snake shot následne pobavil nielen divákov, ale aj samotného Zhendonga, ktorý uznanlivo pokyvoval hlavou smerom k vysmiatemu Švédovi. Piaty set napokon prehral a z Paríža neodchádzal ako víťaz zlatej medaily, ale ako víťaz sŕdc divákov.