FOTO: Unikli zábery z domu Gypsy Rose Blanchard, v ktorom spoločne so svojím priateľom brutálne zabili jej matku

Gypsy Rose bola tento rok prepustená po siedmich rokoch väzenia za účasť na vražde svojej matky. Chvíľu po 33. narodeninách Blanchardovej sa na sociálnych sieťach začali objavovať zábery z vraždy.

Tento desivý prípad obletel celý svet. Teraz sa na svetlo sveta dostali zábery z miesta vraždy. Samotná Gypsy však bola obeťou svojej matky, ktorá trpela Münchhausenovým syndrómom – duševnou chorobou, v tomto prípade formou zneužívania detí.

Jej matka presvedčila Gypsy Rose a verejnosť, že má rakovinu a iné vážne choroby napriek tomu, že bola Gypsy zdravá. V roku 2016 sa Gypsy Rose priznala k spolupráci na vražde svojej matky Clauddine.

Gypsy zabila svoju matku spolu so svojím vtedajším priateľom a tento rok bola prepustená na slobodu po tom, ako si odsedela 7 rokov. Gypsy Rose koncom júna oslávila svoje 33. narodeniny, ale nečakala, že v deň jej narodenín uniknú fotografie z miesta vraždy. Jej matku v roku 2015 dobodal na smrť bývalý priateľ Gypsy, ktorý bol odsúdený na doživotie. Gypsy Rose mala stráviť vo väzení desať rokov za spoluúčasť na vražde.

Zdroj: X/Kimoora Lee, Courtesy Blanchard Family

Na fotografiách je zobrazený dom, v ktorom Gypsy Rose a Dee Dee niekoľko rokov žili, a dôkazy o zločine, ako sú krvavé škvrny a cigaretové ohorky. V obehu sú aj zábery mŕtvej matky. Fotografie sa dostali von prostredníctvom April Johnsovej, ktorá tvrdí, že bola hovorkyňou Gypsy Rose. Johnsová ich skutočne mala na svojom Patreone, čo aj potvrdila.

„Áno, pochádzajú z môjho Patreonu. Je pekné, že ste to odtiaľ všetci vytiahli a zdieľate to všade, to je od vás naozaj pekné,“ povedala ironicky. „Ale mne je to naozaj jedno,“ dodala a podelila sa o to, že fotografie mohol nájsť ktokoľvek počas deviatich rokov, pretože boli verejné. Gypsy Rose a April Johns sú v súčasnosti v právnom spore v súvislosti so žalobou, ktorú Blanchard podala za urážku na cti a podvod.