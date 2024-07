Denisa strávila tri mesiace na internáte v Male, kde študovala s lokálnou hviezdou. Jej spolužiaci sa modlili päťkrát denne, fajčili shishu a zabávali sa spievaním karaoke. Čo všetko tam mladá Slovenka zažila?

O programe Erasmus vie azda každý vysokoškolák. Možnosť vycestovať do zahraničia využilo už mnoho slovenských študentov vrátane Denisy, ktorá sa s nami podelila o svoje zážitky z Maldív.

Navštívila ich tento školský rok počas zimného semestra a zdržala sa tri mesiace. Je to síce zdanlivo krátky čas, no v rozhovore ťa určite prekvapí množstvo vecí, ktoré tam zažila. Ako vyzeral jej študijný pobyt vo vychýrenej dovolenkovej destinácii?

Kamarátky mi požičali hidžáb, aby som si ho obliekla. Nosila som ho, keď sme chodili spolu von.

Čo ťa po príchode na Maldivy najviac očarilo alebo zaskočilo?

Veľa ľudí po príchode prekvapí, že Maldivy sú moslimská krajina. V hlavnom meste Male to naozaj veľmi vidno, všade sú mešity, väčšina žien nosí hidžáb, niektoré aj nikáb. Ja som vedela, do čoho idem, a pripravila som sa, takže som si so sebou nezabalila nejaké crop topy a šortky. Prispôsobila som balenie prostrediu, do ktorého idem.

Bikiny som si však zobrala, lebo som vedela, že tam budeme aj trocha cestovať. Mne to nerobí problém prispôsobiť sa. Väčšinu času som bola priamo v hlavnom meste, ktoré je úplne iné ako dovolenkové rezorty.

V čom sa líši od dovolenkových rezortov?

Je to preplnené malé mesto, niet sa čo čudovať, že patrí medzi najľudnatejšie ostrovy na svete. Je tam hlava na hlave, väčšinou lokálni ľudia, nie turisti. Nie je nejak extra špinavé, nedá sa to porovnať napríklad s hlavným mestom Indie, no určite to nie je ani európsky štandard.

Denise požičali jej spolužiačky na Maldivách hidžáb. Zdroj: Denisa Strečková

Na čo si si musela najviac zvykať?

Nemám problém sa prispôsobiť, ale asi som si musela zvyknúť na klímu. Na Maldivách, keďže je to pri rovníku, sa nemení počasie a teplota počas roka ani počas dňa a noci, stále je tam rovnako teplo. Východ a západ slnka sú od šiestej rána do šiestej večera.

Zopárkrát mi moje maldivské spolužiačky a kamarátky požičali hidžáb a abaju, aby som si to obliekla. Nosila som to kedykoľvek, keď sme chodili spolu von. Ten hidžáb je prispôsobený na to, aby ti v ňom nebolo až tak teplo, ale nejako extra to nepomáhalo. Určite by mi bolo pohodlnejšie v niečom krátkom.

Učiteľka nám napísala, že sa máme pomodliť a prísť na vyučovanie.

Ako tvoje kamarátky a kamaráti vnímali to, že si nosila hidžáb?

Nevadilo im to, práve naopak, tešili sa. Utkvela mi v hlave jedna veta od spolužiaka, ktorý mi raz povedal, že keď mám na sebe hidžáb, som preňho oveľa krajšia. Nikto to tam však odo mňa nevyžadoval.

Veľmi ich zaujímalo aj to, ako je to u nás na Slovensku, ako tu žijeme. Často sme sa o tom rozprávali a porovnávali rôzne krajiny. Tie pravidlá sú všade diametrálne odlišné.

V čom napríklad sa líšia pravidlá u nich?

Napríklad majú modlitby päťkrát za deň. Jedna modlitba akurát vychádzala práve vtedy, keď sme mali školu. Učiteľka nám napísala do spoločnej skupiny žiakov, že sa máme pomodliť a prísť na vyučovanie.

Mali sme takú malú mešitu alebo modlitebňu pri škole, moje spolužiačky tam hocikedy počas prestávky odišli a pomodlili sa. Potom sa mohlo začať vyučovanie.

Screenshot konverzácie. Učiteľka žiakom nakázala, aby sa pomodlili a prišli na vyučovanie. Zdroj: Denisa Strečková

Čo sa týka vzťahov, spával tam každý s každým. Samozrejme, tak, aby o tom nikto nevedel.

A čo ešte okrem modlenia? Viem, že im náboženstvo nedovoľuje piť alkohol. Dodržiavajú to?

Dodržiavajú. Veľa sa ma na to spolužiaci pýtali, že ako chutí alkohol, a ja som im to nevedela opísať. (smiech) Bola som vo viacerých moslimských krajinách a stretla som rôznych moslimov. Niektorí boli takí iba naoko a v skutočnosti si aj vypili. Ale tu na Maldivách to naozaj dodržiavali.

Všimla si si, že niektoré náboženské veci dodržiavali aj menej?