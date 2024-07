Vďaka práve prebiehajúcim zľavám na niektorých pároch ušetríš až 70 €.

Nájdi si svojho favorita a poteš sa novým párom značkových tenisiek za zlomok ich pôvodnej ceny. Na e-shope About You práve teraz prebieha veľký letný výpredaj, v ktorom nájdeš tenisky so zľavou až do výšky 72 %. Na výber máš siluety od značiek ako Adidas Originals, New Balance, Nike, Puma či Reebok. Ktorý model si hodíš do košíka?

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Adidas Originals Response CL

Bežecké tenisky s retro nádychom si držia svoju obľubu už niekoľko sezón. O to viac nás potešilo, že sa do zľavy dostali aj tieto klasické tenisky z modelového radu Adidas Response CL.

Vintage bežecké tenisky Adidas majú robustnú konštrukciu a ich dizajnu dominujú výrazné prvky, ktoré im dodávajú autentický vzhľad značky. Bielu verziu s čiernymi pásikmi teraz kúpiš za necelých 60 eur, na ostatné verzie je zľava do výšky 20 %.

Zdroj: About you / Adidas Originals

Nike React R3vision

Tento model je dokonalou kombináciu štýlu a totálneho pohodlia. Tenisky využívajú technológiu Nike React s odľahčenou a odolnou penou, ktorá skvelo pruží pri každom kroku. Stabilitu im dodáva vystužená výplň inšpirovaná tradíciou bežeckých tenisiek Nike.

Robustné tenisky v ružovej farbe teraz kúpiš za necelých 80 €. Za rovnakú sumu môžeš mať aj čisto bielu verziu. Čierny model, ktorý je v 21% zľave, ťa bude stáť 109 €.

Zdroj: About you / Nike

Vans Authentic

Siluetu s názvom Authentic ľahko zladíš s rôznymi typmi outfitov. Táto kombinácia skateboardovej a lifestylovej obuvi je láskou na prvý pohľad. Hoci nejde o výrazný model s extravagantným dizajnom, iste si ho zamiluješ.

Klasické béžové tenisky s priedušným telom sú zdobené drobným vzorom a vďaka svojmu nenápadnému dizajnu ponúkajú dokonalé spojenie elegancie a streetstylového štýlu. Béžové tenisky s logom Vans teraz kúpiš za skvelých 32,90 €.

Zdroj: About You / Vans

Reebok Club C 85 Vintage

Tieto tenisky sa pýšia estetikou inšpirovanou tenisovými osemdesiatkami, počas ktorých prevládali čisté línie a jednoduchý dizajn. Ten bol neskôr doplnený o výrazné detaily, ktoré modelu dodávajú autentický vzhľad značky.

Tenisky vyrobené z mäkkej kože s ľahkým odpruženým a penovou vystuženou stielkou teraz kúpiš za menej ako 50 €. Ich pôvodná cena je bezmála 120 €, tak sa radšej poponáhľaj, pretože záujem o tento kúsok je celkom určite veľký.

Zdroj: About you / Reebok

New Balance 610

Do mesta aj na beh. Tieto robustné tenisky sa stanú tvojim obľúbeným spoločníkom na každodenné nosenie. Dizajn modelu je inšpirovaný trailovou obuvou do náročného terénu. Vďaka ľahkým a funkčným materiálom sú však tieto tenisky pružné a ľahké, čo iste oceníš.

Tenisky s tlmiacou technológiou C-CAP vyrobené z kvalitných materiálov doplnených priedušnou sieťovinou môžeš mať za 62,93 €.

Zdroj: About you / New Balance

Puma Palermo

Ak ti tieto tenisky pripomínajú model Samba, ktorý vytvorila spoločnosť Adidas, nemýliš sa. Na hype okolo tejto siluety sa totiž Puma rozhodla zareagovať vytvorením vlastného retro modelu.

Ikonický model značky Puma zladíš s čímkoľvek. Pohodlné a nadčasové tenisky sú vyrobené z brúsenej kože, doplnené hladkými prekrytiami a klasickým podpisovým štítkom so zlatým písmom. Tenisky Puma Palermo teraz kúpiš za menej ako 40 €.