Kritizovanú bratislavskú kaviareň ľudia obvinili, že okopírovala dizajn poľskej pekárne. Z Varšavy nám napísali, že to nie je ok

Kaviareň Ráno najskôr niektorých nahnevala svojským prístupom k zákazníkovi. Neskôr sa pridali hlasy, ktoré poukázali na jej logo a názov. Tie sa totiž nápadne zhodujú s názvom a logom pekárne v poľskej Varšave.

Novootvorená kaviareň Ráno v Bratislave najskôr vzbudila pozornosť pasívne agresívnou správou, ktorou reagovala na nespokojného zákazníka. Nepáčil sa mu jednoeurový príplatok za ovsené mlieko. „Kapitalizujete na ľuďoch, ktorí majú intoleranciu a iné mlieko nemôžu piť,“ napísal im v správe.

Kaviareň mu v odpovedi odkázala, aby radšej vyhľadával podniky, v ktorých si môže dovoliť lacnejšiu kávu. „Ak vám nevyhovujú naše ceny, skúste navštíviť Trieste alebo Keps, možno tam nájdete niečo vo vašej cenovej relácii,“ zaznelo v správe.

Viacerí ľudia sa zhodli, že im neprekáža príplatok, ktorého výška je na rozhodnutí každého podnikateľa, ale správanie, akým na sťažnosť zareagovali. „Ja verím, že sa vám podarí náprava image. Ak to bola nešťastná reakcia jednej zamestnankyne, ktorá tam už nepracuje, tak potom je to veľká škoda. Verím, že pre vás je to poučenie, ale klientelu o tom budete musieť naozaj presvedčiť. Som zvedavá, ste v mojom obľúbenom hoode a veru dobrých kaviarní nikdy nie je dosť,“ odkázala im Monika.

Identita podobná úspešnému podniku z Poľska

Kaviareň sa následne ospravedlnila a zákazníkom ponúkla na skúšku mlieko do kávy zadarmo. Tým sa však príbeh nekončí. Zakrátko sa ozvali hlasy, ktoré poukázali na jej logo a názov. Tie sa totiž nápadne zhodujú s tými v poľskej Varšave.

„Ja by som sa ešte chcela spýtať, prečo máte úplne totožný názov aj logo ako pekáreň z Varšavy, ktorá funguje oveľa dlhšie. To je nejaká spolupráca?“ opýtala sa na Instagrame v komentári pod príspevkom kaviarne zákazníčka Gabriela.

Obe prevádzky sa volajú rovnako. Tá slovenská má za názvom a podtržníkom na Instagrame uvedené, že ide o kaviareň. Podobné meno má aj poľská prevádzka, ktorá za slovo Rano a podtržník v instagramovom názve pridala dôvetok pekáreň.

Zdroj: @rano_kaviaren, @rano_piekarnia (Instagram)

Remeselná pekáreň Rano vo Varšave má na Instagrame 13-tisíc followerov. Pod týmto názvom s rovnakou vizuálnou identitou funguje už od roku 2018. Podoba vzbudila podozrenia, že sa podnikatelia v Bratislave až príliš inšpirovali poľskou prevádzkou.

Jeden rozdiel by sme však našli. Kým slovenská prevádzka sa špecializuje skôr na kávu a pečivo je len doplnkom k ponuke, poľská prevádzka sa oveľa výraznejšie sústreďuje na výber pečiva.