Ako dopadnú Slováci na EURO 2024? Takto to vidí odborník

Má slovenská futbalová reprezentácia šancu na výhru?

„Z hľadiska kurzov a papierových predpokladov sa dá očakávať, že hlavným cieľom našej reprezentácie bude postup zo skupiny. Skupinu máme prijateľnú, v našich silách to rozhodne je,“ myslí si bookmaker zo stávkovej kancelárie Fortuna Yacoob Tarek.

Najväčším favoritom tohtoročného turnaja je podľa jeho slov Anglicko, na ktorého víťazstvo je aktuálne vypísaný kurz 4. Tesne za anglickou reprezentáciou je Francúzsko s kurzom 5. Domáci Nemci sú tretím najväčším favoritom s kurzom 6.5. „Naopak, obhajca trofeje z Talianska medzi top favoritov nepatrí. Je na nich vypísaný zaujímavý kurz 17,“ dodáva Yacoob Tarek.

Zloženie anglického tímu bolo v posledných dňoch pomerne diskutovanou témou. Tréner Anglicka Gareth Southgate totiž z nominácie vyradil dvoch stredopoliarov Jamesa Maddisona a Curtisa Jonesa. Spoločne s nimi zostávajú doma aj niekdajší kapitán Harry Maguire či krídelník Manchestru City Jack Grealish.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Jannik Skorna

Z nominácie sa však tešil len 19-ročný stredopoliar Kobbie Mainoo z Manchester United. Na EURO 2024 vycestujú aj skvelí hráči Phil Foden či Jude Bellingham.

Nominácia Francúzska, naopak, prekvapením nebola. V reprezentácii tohtoročného favorita nechýbajú hráči ako Kylian Mbappé, Oliver Giroud, Kingsley Coman či Ousmane Dembélé. Tréner Didier Deschamps povolal aj defenzívneho stredopoliara N’Gola Kanteho, ktorý bol pri zisku medaily na MS 2018 v Rusku.

Tretím favoritom sú podľa Yacooba Tareka práve domáci Nemci. Tréner Julian Nagelsmann nominoval viacero nováčikov, do tímu sa po kratšej pauze vrátil brankár Manuel Neuer aj stredopoliar Jamal Musiala.

Hlavným cieľom Slovákov bude postup zo skupiny

Podľa bookmakera Yacooba Tareka bude hlavným cieľom slovenskej reprezentácie predovšetkým postup zo skupiny. „Z hľadiska kurzov a papierových predpokladov sa dá očakávať, že hlavným cieľom našej reprezentácie bude postup zo skupiny. Skupinu máme prijateľnú, v našich silách to rozhodne je. Kurzovo to vidíme tak, že je približne rovnaká šanca na to, že zo skupiny postúpime ako naopak,“ priblížil odborník.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash / Janosch Diggelmann

Slovenskí futbalisti sa na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku stretnú v základnej E-skupine s Belgickom, Ukrajinou a Rumunskom. Podľa Yacooba Tareka je papierovo najprijateľnejším súperom práve Rumunsko. „Platí však, že Slovensko je miernym outsiderom skupiny a nemožno preto očakávať žiadne jednoduché víťazstvo,“ myslí si.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona tento rok stavil na silné mená, šancu však dostal aj 18-ročný Leo Sauer z Feyenoordu Rotterdam. „V tíme máme pár hráčov, ktorí hrávajú v top kluboch Európy. Plnia predovšetkým defenzívne činnosti. Milan Škriniar, Stano Lobotka, ale aj Dávid Hancko, ktorý je spájaný s možným letným prestupom do Liverpoolu. Máme aj kvalitných brankárov, kde by jednotkou mal byť výborne chytajúci brankár Dúbravka,“ komentuje odborník.

Ukrajina nám dá zabrať

Favoritom našej skupiny je podľa odborníka Belgicko. S tým sa slovenská reprezentácia stretne v pondelok 17. júna o 18.00 hod.

„Belgičania síce majú najlepšie roky na dlhší čas za sebou, no stále sú top tímom a jasným favoritom skupiny. Treba však povedať, že v poslednom období hrali aj proti papierovo slabším súperom ako Slovensko, no nezvíťazili. Predpokladám, že Belgičania vyhrajú, no my by sme pokojne mohli dať gól,“ približuje Tarek a dodáva, že Belgičania na rozdiel od nás majú najlepších hráčov v ofenzíve a na turnaji im tiež bude chýbať top brankár Courtois.

Potrápiť nás však podľa odborníka môže Ukrajina, s ktorou sa slovenskí futbalisti stretnú v piatok 21. júna o 15.00 hod. „Ukrajina, podobne ako Belgicko, má opory skôr smerom dopredu. V bráne však majú víťaza LM Lunina, ktorý bol kľúčovou postavou play-off. Z hľadiska papierových predpokladov tu budeme radi aj za remízu,“ myslí si Yacoob Tarek.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lars Bo Nielsen

V stredu 26. júna o 18.00 hod. sa slovenská reprezentácia stretne s Rumunskom. Ani tento tím by sme podľa odborníka nemali podceňovať. „Tu sú kurzy takmer vzácne vyrovnané a je dosť možné, že na postup zo skupiny budeme potrebovať víťazstvo. My fanúšikovsky veríme, že sa nám to podarí. Ak to tak bude, je veľmi pravdepodobné, že to bude s nízkym počtom gólov v zápase. Rumuni totiž vyhrali svoju kvalifikačnú skupinu a inkasovali v nej len päť gólov.“

