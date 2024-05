David Pastrňák by bol za zloženie česko-slovenského tímu. Spoluprácu si vie predstaviť na významnom šampionáte

Český reprezentant sa s myšlienkou pohráva v prípade Svetového pohára v ľadovom hokeji. Ten by sa mal konať čoskoro.

Jeden z najproduktívnejších českých hráčov na tohtoročnom hokejovom šampionáte David Pastrňák povedal, že by si vedel predstaviť zložiť česko-slovenský tím. So svojimi úvahami sa podelil v americkom podcaste Spittin’ Chiclets.

Diskusia sa prevažne točila okolo triumfálneho víťazstva českého tímu na šampionáte. Zlato sa im podarilo získať po 14 rokoch na domácej pôde. Tohtoročný šampionát sa konal v Ostrave a v Prahe. Téma padla aj na možnú organizáciu Svetového pohára v ľadovom hokeji, ktorý by sa mal odohrať v roku 2025. Tento šampionát sa naposledy konal v roku 2016.

V spolupráci vidí potenciál

Moderátorov zaujímalo, či si vie náhradný kapitán zámorského Boston Bruins predstaviť vytvorenie česko-slovenského tímu. „Bolo by to skvelé. Určite by mi to nevadilo. Podľa mňa by bolo zaujímavé vytvoriť tím Československa, ako to bolo v minulosti. Dali by sme dokopy skvelý káder. Boli sme jedna krajina, teraz sme susedia. Navzájom si fandíme a rozumieme si v jazyku,“ neskrýval svoj záujem o česko-slovenskú spoluprácu.

„Páčilo by sa mi to. Určite by to bolo lepšie ako tím Európy z posledného Svetového pohára,“ spomína na šampionát spred ôsmich rokov, na ktorom európsky tím obsadil druhé miesto.