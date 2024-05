Česká influencerka propaguje solárium ako zdravý spôsob opaľovania. Ľudia ju za to vysmiali

Influecenrka tvrdí, že jej solárium pomohlo liečiť akné na chrbte. V skutočnosti je to však mimoriadne nezdravý spôsob opaľovania.

„Hore je fotografia môjho chrbta spred mesiaca a dole je fotografia môjho chrbta, ako vyzerá teraz,“ hovorí Eliška Knopová, ktorá na Instagrame vystupuje pod menom @_srdcovka_, vo svojom propagačnom videu pre Healthy Tanning.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Srdcovka (@_srdcovka_)

V príspevku opisuje svoj boj s údajným hormonálnym akné na chrbte, ktoré podľa jej slov vyliečila až kúra v soláriu. „Hormonálne akné nie je ľahké vyliečiť. Už mesiac a pol si liečim akné na chrbte a jediné, čo mi zostalo, sú jazvy... Soláriá sú stále jednou z najviac hejtovaných vecí a myslím si, že by sa to malo určite zmeniť. Veď soláriá sú jednou z najlepších vecí na kožné problémy,“ pokračuje ďalej. Nie je to však pravda. Je dokázané, že soláriá spôsobujú rakovinu kože.

Soláriá ako liek?

Propagáciu solárií ako dobrých pomocníkov napríklad v boji proti akné alebo na zvýšenie hladiny vitamínu D nevymyslela Eliška ani solárium, ktoré ju platilo. Aj v zahraničí ide o pomerne bežný spôsob propagácie solárií.

Existuje mnoho zdrojov, ktoré tieto tvrdenia vyvracajú. Hoci nespochybňujeme zmenu, ktorú influencerka zaznamenala, údajné zdravotné výhody musíme vyvrátiť.

Každá návšteva solária totiž zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože vrátane bazocelulárneho karcinómu, bazaliómu a skvamocelulárneho karcinómu kože. Neexistuje nič také ako jedna zdravá návšteva solária.

Štúdia hovorí jasne: v rámci jedného merania sa 63 žien, ktorým bol diagnostikovaný melanóm pred dovŕšením 30 rokov, pýtali, či navštívili solárium. Presne 61 z nich odpovedalo áno, čo je až 97 percent.

„V súčasnosti už totiž neexistuje jeden druh solária, ktorý by vám spôsobil rakovinu. To je najväčšia hlúposť, akú môže kto povedať,“ zavádza Eliška vo videu.

Množstvo používateľov influencerke v kritických komentároch pripomenulo riziká, ktoré so sebou nesie návšteva solária. „Pekný deň, práve idem z konzultácie na ožarovanie metastáz melanómu a vidím toto pekné video. Naozaj chcete povedať, že opaľovanie nespôsobuje rakovinu kože a že je zdravé?“ pýta sa napríklad @melanom_a_ja, na ktorom 24-ročná Christine opisuje svoj boj s rakovinou kože.

„To ste naozaj taká hlúpa alebo len dobre platená za to, že vypúšťate tieto nezmysly? Pýtam sa ako členka onkologického tímu pre melanóm,“ rozčuľuje sa žena, ktorá na svojom profile uvádza, že pracuje ako onkologická sestra.

Influencerka po prívale kritických komentárov reagovala príbehom, ktorý pripájame nižšie. „Je veľká škoda, keď sa v dnešnej dobe človek utápa len vo vlastnom názore, keď máme k dispozícii toľko informácií. Na tejto planéte žije 7,951 miliardy ľudí a všetci majú iný názor. Ak to akceptujete, budete mať lepší život,“ povedala.

Na svete je teda osem miliárd ľudí, ale za zásadnú nepravdu považujeme niečo iné: to, že opaľovanie je zdravé, nie je názor, ale úplná lož. A veľmi nebezpečná, ak sa šíri na profile, ktorý má tisícky sledovateľov. Aj keď solárium navštívi len jeden človek, už jedna návšteva zvýši pravdepodobnosť vzniku rakoviny.