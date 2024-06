Barbora prenajíma apartmán na Lanzarote: Za cenu bratislavského 2-izbáku kúpite 4-izbák. Život je tu lacný (Rozhovor)

Keď Barbora premýšľala, že byt kúpi v Bratislave, s hrôzou pozerala na ceny. V rozhovore nám prezradila, že život na španielskom ostrove je lacnejší ako na Slovensku. Aj keď miestni nie sú zvyknutí na vysoké platy, žijú šťastnejší a uvoľnenejší život.

Slovenka Barbora Korenecová sa do Lanzarote zamilovala na prvý pohľad. Je srdcom dobrodružka a cestovanie je jej vášeň. Hoci počas štúdia strávila niekoľko mesiacov mimo Slovenska, nikdy neuvažovala o kúpe apartmánu v zahraničí. „Áno, vždy keď som cestovala, povedala som si, ach, aké pekné by to bolo, mať tu byt. Ale tak o dva týždne ma táto myšlienka prešla. Predstava, že máte plážový domček na Filipínach, je síce super, ale realita je iná,“ hovorí Barbora pre Refresher.

Apartmán kúpila v oblasti Costa Teguise priamo pri mori. „Ak by som skutočne zvažovala, či kúpiť byt na Slovensku alebo pri mori, rozhodla by som sa jednoznačne pre more, ale v dobrej strategickej lokalite. Ak tam človek môže nielen tráviť čas, ale aj z toho profitovať, je to ideálna kombinácia.“ Keď apartmán práve neprenajíma hosťom, býva v ňom ona sama. Podľa jej slov je život na Lanzarote lacnejší ako na Slovensku. Hoci miestni ľudia nezarábajú veľa, sú pokojnejší a žijú život bez stresu, ako ho poznáme my.

V rozhovore sa dočítaš, koľko stoja apartmány na Lanzarote aj to, prečo je život na tomto španielskom ostrove oveľa lacnejší ako na Slovensku. Prečo sa oplatí z hľadiska investície kúpiť byt na tomto španielskom ostrove?

Zdroj: Barbora Korenecová

V poslednom čase je veľmi populárne kupovanie a prenajímanie apartmánov na Tenerife. Premýšľala si o Kanárskych ostrovoch aj z tohto hľadiska alebo máš k Španielsku špecifický vzťah?

Tenerife je dnes už veľmi preplnené, naozaj tam kupujú apartmány všetci a to spôsobuje, že ceny nájmov pre turistov sú nižšie, a teda aj potenciálny zárobok. Tam som nezvažovala kúpiť byt.

K Španielsku mám veľmi blízky vzťah. Počas štúdia som trávila niekoľko mesiacov na pevnine v mestách ako Malaga a celkovo v Andalúzii. Hovorím aj po španielsky, takže áno, ich mentalita mi sedí. Celkovo som veľký cestovateľ a dobrodruh, prešla som toho naozaj veľa a verím, že ešte prejdem.

Máš nehnuteľnosť aj na Slovensku? Na Slovensku som bývala mimo Bratislavy a do práce som dochádzala do centra každý deň. Keď som premýšľala, že sa presťahujem naspäť priamo do Bratislavy, ceny bytov ma vždy odrádzali a ja som čakala, že klesnú. (smiech)

Mám kamaráta realiťáka na Tenerife, ktorý propagoval nehnuteľnosti, a vtedy mi napadlo, že môže byť zaujímavé investovať práve na Lanzarote. Apartmán stál tretinu ceny bratislavského bytu. Povedala som si, že sa môžem pozrieť, čo je na trhu, a uvidí sa.

Keď sa niečo stane, stále je možnosť predať to a dnes už aj s veľkým ziskom. Rovnako mám veľmi rada aj španielsku pevninu, ale tam sa striedajú ročné obdobia a v zime je tam dosť zima, pretože nemajú kúrenie. Z celej EÚ sú preto podľa mňa Kanárske ostrovy najlepšie na celoročnú sezónu aj ako miesto na život.

Keďže celý život cestuješ, zaujímalo by ma, či ťa nikdy nelákala predstava kúpiť si byt v zahraničí.

Precestovala som toho naozaj veľa. Okrem Európy aj Áziu, Ameriku, Afriku, dokonca aj Antarktídu a množstvo exotických krajín, kde by som si život vedela predstaviť. Vždy keď som prišla domov, pomyslela som si, aké krásne by bolo mať tam byt. Po dvoch týždňoch ma to však prešlo, pretože je to jednoducho nereálne. Musíte tam mať tím ľudí, ktorí sa vám o to budú starať, a teda dôverovať, že to, čo robia, robia správne.