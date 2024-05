Na rodinnej grilovačke u Borisa Kollára sa strhla bitka. Mamičky jeho detí si trhali vlasy a udierali do rebier

Medzi matkami jeho potomkov došlo už v minulosti k viacerým hádkam. Teraz však konflikt vyústil až do fyzického napadnutia.

U Borisa Kollára bolo cez víkend veselo. Na rodinnej grilovačke sa mala vyprovokovať bitka medzi tromi mamičkami jeho detí. Dráma vyvrcholila až trestným oznámením. Pre Nový Čas incident potvrdil aj Boris Kollár, hoci detaily komentovať nechcel.

Iniciátorkami fyzického konfliktu mali byť Barbora Richterová a Vanessa Hrubovčáková. Tie údajne vyprovokovali konflikt s Kollárovou terajšou partnerkou Laurou Vizváryovou, ktorá sa rozhodla incident riešiť trestnoprávnou cestou.

Zdroj: Facebook/Barbora Richterová

Neznámy zdroj pre denník hovorí, že Richterová s Hrubovčákovou neboli na oslavu pozvané, a keď ich ostatní hostia vyzývali, aby odišli, na grilovačke zostali a vyprovokovali konflikt.

„Situácia eskalovala, keď mali Barbora s Vanessou vulgárne osočovať Lauru, iných ľudí v dome, ale aj Borisove deti, z ktorých malo jedno maloleté dostať panický atak,“ opisuje situáciu zdroj.

Kollárove mamičky sa mali neskôr do seba pustiť. „Barbora potiahla Lauru za vlasy a k incidentu sa pridala aj Vanessa, ktorá Lauru udrela do ruky a rebier. Zostali jej modriny,“ opisuje zdroj pre Nový Čas. Po fyzickom útoku vraj ženy, ktoré konflikt vyprovokovali, z domu odišli.

Laura Vizváryová na dovolenke s Borisom Kollárom

Kollár bitku na grilovačke potvrdil, podľa Vizváryovej ide o rasizmus

Na základe informácií, ktoré priniesol zdroj, kontaktoval Nový Čas aj expredsedu parlamentu. „Že sa to stalo, potvrdiť môžem, ale nechcem sa k tomu podrobnejšie vyjadrovať. Mám znalosť, že to Laura rieši s právnikom, a preto do toho nechcem zasahovať vyjadreniami cez tlač,“ vyjadril sa Kollár.

Bitku potvrdila aj údajne napadnutá Laura Vizváryová. „Tu sa dnes bavíme o žene, ktorá nám praje, aby sme skapali, aj pre môj pôvod. Nejde teda len o nenávisť, ale aj o rasizmus, na ktorý sa nebudem z diaľky prizerať. Pevne verím, že orgány činné v trestnom konaní urobia všetko, čo je v ich silách, aby sa predišlo možnému nešťastiu a opakovanému ataku. Ja sa nebojím, strach mám len o svoje dve deti,“ vyjadrila sa Laura. Reagovala aj na to, že Richterová ju šikanuje za jej pôvod.