V domácnostiach mladých Slovákov varia častejšie muži. Zisťovali sme, ako to funguje v kuchyni našich čitateľov (ANKETA)

Žiješ v jednej domácnosti so svojou polovičkou? Kto varí u vás častejšie?

Podľa prieskumu magazínu Fortune až 73 % príslušníkov generácie Z (ľudia narodení medzi rokmi 1997 – 2012) mení svoj životný štýl v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie a vysokej inflácie. 43 % respondentov uviedlo, že častejšie varí doma, než sa stravuje donáškou alebo v reštauráciách. Respondenti doplnili, že v tomto zvyku plánujú pokračovať aj naďalej.

Stravovacie návyky mladých Slovákov sme preverovali prostredníctvom anketovej otázky aj my: Kto u vás doma varí častejšie – ty alebo partner/-ka? Rovnako nás zaujímalo, čo varia najradšej a ako často chodia na nákup potravín.

Možno ťa to prekvapí, ale veľká časť respondentov uviedla, že v ich kuchyni dominujú muži. Dve respondentky dokonca priznali, že varenie si síce striedajú, ale ich partner kulinárske umenie ovláda lepšie.

Na našu anketovú otázku nám reagovali desiatky sledovateľov. Odpoveď, že u nich doma varia muži, sa objavila viackrát než ostatné. Zdroj: Refresher

Partner varí, pretože ho to baví a je lepší kuchár

„Partner varí, pretože ho to baví a ja nemám k tomu taký vzťah. Radšej ho pozvem na dobrý obed či večeru do reštaurácie,“ Neita približuje, ako to majú doma s priateľom. Dodáva, že jej partner rád skúša v kuchyni nové veci a zakaždým pripravuje niečo iné. Nevarí však denne, pretože sú obaja pracovne vyťažení a väčšinou jedia v práci alebo v reštaurácii. Keď majú čas, priateľ niečo uvarí a jedlo majú na deň alebo dva.

„Keďže som veľmi vyberavý jedák, tak to so mnou nemá jednoduché, no vždy to zvládne na jednotku. Najradšej mám jeho klasický kurací perkelt s kolienkami – to je brutalita 🔥,“ dopĺňa Neita.

V nakupovaní potravín to však majú rozdelené na polovicu. „Komu napadne ísť do obchodu, ten ide. Väčšinou nerobíme nejaké veľké nákupy, v podstate skoro každý druhý deň ideme niečo dokupovať. To asi preto, že máme obchod naozaj blízko. Trvanlivé potraviny doma máme a vždy sa z nich dá niečo navariť, aby sme nemuseli ísť na nákup, keď netreba,“ uzatvára Neita.

Štúdia z roku 2023 sa zaoberala vplyvom pohlavia a veku na schopnosť cítiť rôzne chute. Výskumníci vzorke 120 mužov a žien vo vekových kategóriách od 20 po 60+ rokov dávali ochutnávať 53 vzoriek. Úlohou účastníkov bolo identifikovať chuť – sladká, kyslá, slaná, horká, bujónová alebo žiadna chuť. Výskum odhalil, že ženy (vo všetkých vekových kategóriách) dokázali rôzne chute identifikovať lepšie než muži.

Varenie necháva na manžela aj respondentka Marci. „Partnera to baví. Hlavne mäso, omáčky a tiež rád griluje. Polievky zas varím ja, to je rýchlovka. Mňa varenie nebaví, nemám k tomu vzťah, ale mám rada dobré jedlo,“ vysvetľuje. Nevaria však denne, väčšinou dvakrát do týždňa a cez víkend. Na nákup potravín takisto chodia dvakrát do týždňa.

Jej manžel najčastejšie varí roštenku a panenku. Na grile sú zas jeho špeciality bravčové rebrá a trhané mäso. Marci má veľmi rada cestoviny a uprednostňuje zdravšie jedlá, ako napríklad mäso so zeleninou a s kuskusom.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/Keriliwi

Ester tvrdí, že jej manžel varí u nich doma častejšie najmä preto, že sa v tom chce zlepšovať. Tiež rada varí, ale pečenie má radšej. „Partner najčastejšie varí kuracie mäso s ryžou a nejakou omáčkou. Je to aj naše spoločné obľúbené jedlo.“

Varenie dopredu neplánujú. Robia väčšie nákupy, aby do obchodu nemuseli chodiť tak často. „Je to pre nás aj finančne výhodnejšie ako nákupy každý deň,“ uzatvára Ester.





Kuchárske zručnosti svojho priateľa Terézia takisto oceňuje viac. „S priateľom sa striedame podľa toho, kto má čas navariť. Avšak on je oveľa lepší, takže by som povedala, že ‚šefkuchárom‘ je u nás doma on.“ Obaja sú fanúšikovia ázijskej kuchyne, takže v ich byte je pravidelne cítiť vôňu japonských polievok, čínskeho bôčika, karí a rezancov. Občas sa v ich domácnosti objavia aj tradičné jedlá, ako bryndzové halušky. „Toto všetko varí viac partner. Ja som väčší experimentátor a chcem len rýchlo niečo uvariť a zjesť.“

Spoločný nákup potravín však občas býva predmetom dohadovania. „V tomto sa s priateľom nezhodneme. Ja robím radšej nákup na konkrétny deň, on chce ideálne nákup na celý týždeň. Na nákupy chodí častejšie on.“

Zdroj: BILLA

Tyenna si varenie s priateľom delí rovnako ako Terézia a tiež si myslí, že lepší kuchár je jej priateľ. „Varenie závisí od toho, kto práve pracuje a kto má voľno. Kto je lepší kuchár? Ha-ha, podľa toho, čo uvaríme, ale musím povedať, že je to priateľ,“ komentuje.

Obaja sa venujú cvičeniu, takže pre nich je zdravá strava dôležitá. „Jedávame kuracie mäso na všetky spôsoby, vajíčka či ryžu. Vieme si dopriať aj niečo nezdravé.“

Ja nakupujem a upratujem, ona varí

Matúš necháva varenie na manželku. „Varí len partnerka, len preto, že je v tom stokrát lepšia ako ja. Ja nejaký vzťah k vareniu nemám, aj keď navariť viem.“ Vždy jej však pomôže, keď potrebuje, a po varení upratuje riad, aby si jeho partnerka mohla oddýchnuť.

„Najradšej máme kuracie rezne plnené syrom a k tomu zemiakovú kašu a polievku, najlepšie kurací vývar. Ona s tým nemá veľa práce a zakrátko je navarené. Potom tiež bryndzové halušky a vyprážaný syr. Také klasické slovenské jedlá,“ objasňuje.

Nákupy potravín má pod palcom Matúš. „Vybehnem nakúpiť a žena ma zatiaľ počká doma. Potom prídem a všetko poukladám na miesto. Ona si potom vyberie, čo na varenie potrebuje. S tým jej ešte pomôžem a potom to už nechám na ňu.“ Dodáva, že najlepšie im spolu chutí, keď navarila partnerka.

Anketa: Kto varí u vás doma? Partnerka Partner Ja Partnerka 57 % Partner 14 % Ja 29 %

Ženská ruka v kuchyni dominuje aj v domácnosti Adriany. „Varím ja, pretože môj partner variť nevie. Myslím, že keby sa do toho oprel, tak by niečo navaril, nie je úplné drevo. Len nemá k tomu vzťah.“

Adriana dodáva, že varenie pre ich domácnosť a iných ľudí jej robí veľkú radosť. Deti síce ešte nemajú, ale teší sa aj na to, keď bude mama a bude variť aj pre svoje deti. „Je to pre mňa nejakým spôsobom prirodzené,“ dopĺňa.

Varí dvakrát denne – obed a večeru. Niekedy navarí len obed a na večeru si dajú len niečo malé alebo šalát. „Nerobím veľké množstvo jedla, ktoré máme potom niekoľko dní. Takže varím denne. Snažím sa robiť rýchle jedlá, ktoré nezaberajú veľa času. Jedávame klasiku – ryby, cestoviny, šaláty, ryžu, zemiaky a mäso.“

S priateľom robia jeden veľký nákup na týždeň, s ktorým vybavia všetko potrebné. Keď niečo zabudnú alebo dostanú na niečo chuť, vybavia to menšími nákupmi v priebehu týždňa.