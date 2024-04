Spúšťačom alergie nemusí byť len peľ, ale aj cigaretový dym. Alergológ radí, ako prežiť jar a ktoré babské recepty naozaj pomáhajú

Všetko, čo potrebuješ vedieť o alergiách. Odborník vysvetľuje, ako ich účinne liečiť.

Od jemného šteklenia v nose až po masívny výtok, slzenie očí, začervenanie pokožky či sťažené dýchanie. Alergie, ktoré v aktuálnom jarnom období akoby „kvitli“, so sebou prinášajú celú škálu príznakov.

Alergici to práve v tomto čase rozhodne nemajú jednoduché. V článku sme sa preto pozreli na to, čo vlastne alergie sú, prečo vznikajú a ako sa dajú efektívne zmierniť príznaky. Dozvieš sa, ktoré lieky sú na predpis, ktoré si voľne kúpiš v lekárni a aj aké babské recepty by ti mohli na niektoré príznaky pomôcť.

V článku sa s nami o vedomosti podelil lekár zo Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content, ktorý vieme tvoriť najmä vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakčný tím, staň sa aj ty členom klubu Refresher+.

Alergia je neprimeraná reakcia imunitného systému. Zdroj: Canva

Spôsobuje ju aj cigaretový dym, existuje viacero riešení

Alergia je nesprávna reakcia imunitného systému na neškodné vonkajšie podnety. To znamená, že pri vzniku alergie imunitný systém nesprávne vyhodnotí nejaký podnet zvonku, napríklad na istú potravinu, peľ či liek, a začne proti nemu bojovať v snahe odstrániť ho z tela.