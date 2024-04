V Bratislave vyrastie úplne nové námestie. Nábrežie pri Dunaji tak dostane krajšiu tvár plnú zelene

Súťaž o najlepší návrh námestia vyhral ateliér BETWEEN.

Bratislavčania sa už čoskoro môžu tešiť na nové námestie, ktoré vyrastie priamo na nábreží Dunaja. Miesto v blízkosti mosta Lanfranconi (Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu) sa zmení na verejný priestor s troma desiatkami stromov, dažďovými záhradami a zelenými ostrovmi.

Víťazný návrh vzišiel z architektonickej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Woal (v ktorej majú podiel J&T Real Estate (JTRE) a Cresco Real Estate). Architekti mali za úlohu v návrhu použiť dlhoveké druhy stromov s veľkými korunami, ktoré sú odolné voči suchu a klimatickej zmene. Jednou z podmienok súťaže bolo použitie drevín, ktoré by poskytli tieň pre viac ako polovicu nezastavanej časti námestia.

Zdroj: NSC

Do súťaže o budúcu podobu parkovného námestia bolo oslovených 11 architektonických štúdií zo Slovenska aj z Česka. Návrhy napokon odovzdalo 6 z nich. Porota, ktorej členmi bol aj starosta Starého Mesta, Matej Vagač, či zástupca z kancelárie hlavného architekta Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, rozhodla jasne. Víťazom súťaže sa stal ateliér BETWEEN, ktorý vytvoril úspešný park Jama v bratislavskom Novom Meste (nominovaný na ocenenie CEZAAR).

V druhej polovici mesiaca apríl bude na nábreží výstava všetkých súťažných návrhov. Pre viac informácií o projekte navštív webovú stránku www.lanfranconihonamestie.sk

„Návrh, ktorý komisia jednoznačne odporúča, je silný v jednotlivých funkciách. Ich skĺbením vytvára vysokú užívateľskú flexibilitu, je vyrovnaný v potrebách tohto priestorovo aj funkčne náročného námestia. Kombinácia prírodných prvkov vytvára zaujímavú mestskosť a zároveň príťažlivosť pre pobyt aj rôzne aktivity. Takýto priestor nepotrebuje ‚návod na použitie‘, autori vytvorili veľmi intuitívny koncept,“ vraví predseda poroty a uznávaný urbanista Peter Gero.

Priestor, ktorý bude spájať všetko a všetkých

Architekti z ateliéru BETWEEN postavili riešenie na idei spojenia. Priestor má spájať všetko a všetkých, ktorí sa v území budú nachádzať, presúvať, či doň vstupovať. Každý tu nájde svoje miesto. „Nás bavia hry s medzipriestormi, veď my sme ‚between‘. Preto nás oslovila hra s priestorom, ktorý je niekde medzi mestom a okolitou krajinou, ktorá začína riekou,“ hovorí senior architektka z ateliéru BETWEEN Katarína Fejo.

Námestie bude niesť názov po inžinierovi a vynálezcovi, grófovi Lafranconim, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja a ochránil Bratislavu pred povodňami. Okrem príťažlivého verejného priestoru pri rieke, pomôže námestie mestu a jeho obyvateľom v boji s klimatickými zmenami.

Zdroj: NCS

Košaté platany budú aj v horúcom lete príjemne tieniť a ochladzovať miesto. Do zelených ostrovov sú integrované dažďové záhrady, ktoré dokážu zadržať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy tohto verejného priestoru. Ideu spojenia napĺňajú aj trávniky. Architekti ich doplnili o rôzne druhy bylín a nízkych kríkov. Mäkké plochy sú tematicky rozdelené tak, aby slúžili nielen ľuďom, ale aj prírode (napríklad opeľovačom). Tvorcovia majú jasný zámer:

„Čínske príslovie vraví, že najlepší čas, kedy si mohol vysadiť strom, bolo pred 20 rokmi a ten druhý najlepší čas je teraz. Preto tam pribudnú viac ako tri desiatky veľkých stromov, aby sme nemuseli čakať 15 rokov, kým nám vyrastú,“ vysvetlil senior architekt z ateliéru BETWEEN, Tomáš Hanáček.