Peter je výťahový technik aj hviezda TikToku: Výťahy padajú len v amerických filmoch, mesačne si viem zarobiť aj 2 000 eur

Práca výťahára je nesmierne zodpovedná aj riziková. Svoje o tom vie Peter Struhár, ktorý už roky pracuje na pozícii servisného technika. Okrem toho stavia aj dom, čo mu dáva skvelú kulisu pre natáčanie videí, ktoré sledujú desiatky tisíc fanúšikov.

Aj dnes platí, že remeslo má zlaté dno. Manuálna práca a odborná znalosť v konkrétnom odvetví vie ľuďom na Slovensku mesačne zarobiť tisíce eur, o čom vie aj Peter, ktorý pracuje na pozícii servisného technika výťahov. Na internete ho ľudia poznajú aj vďaka humornému obsahu, ktorým na TikToku a Instagrame baví desiatky tisíc ľudí.

Peter pre Refresher porozprával o profesii výťahára, podmienkach pri tejto netradičnej práci či o tom, koľko si dokáže zarobiť. Okrem toho počas voľného času svojpomocne kompletne rekonštruuje rodinný dom.

S Petrom sme sa rozprávali v utorok počas obednej prestávky. Hovorí, že pondelky a utorky sú v jeho práci najhektickejšie, keďže má s kolegami po víkende veľa opráv a prehliadok. Na pozícii servisného technika výťahov má aj nočné smeny, tzv. pohotovosti v prípade náhlych porúch či vyslobodzovania ľudí zo zaseknutých výťahov.

Ako si sa dostal k práci výťahára?

Nerád žijem v akejkoľvek bubline. Pracoval som ako údržbár, no počas pandémie som bol aj na otcovskej dovolenke doma pri dcérke. Keďže sa však znižovali stavy, prišiel som o prácu a ocitol som sa prvýkrát v živote na úrade práce. Na životopis sa mi potom ozvali práve na pozíciu výťahára. Mal som pár známych, ktorí v tomto odvetví pracovali a povedali mi, že sa tým dá aj dobre zarobiť. Tak som si povedal, že veď prečo to neskúsiť a teraz som tu už tri roky.

Zdroj: Archív respondenta Petra

Je pred nástupom povinnosť absolvovať nejaký špeciálny výcvik/kurz?

Ak chceš pracovať na tejto pozícii, dnes už potrebuješ byť aj elektrikár s certifikátom. Je to najmä pre to, že často zasahuješ do elektrických rozvodov a podobne. Firmy tiež upozorňujú zamestnancov na to, že pri tejto práci je veľké nebezpečenstvo a riziko úrazu aj smrti. Musíš byť extrémne opatrný, zaistiť si výťah, dbať na kabínu. Dávaš pozor na seba, ale aj na ľudí vo výťahu. Je veľmi dôležité uvedomiť si riziká tohto povolania.

Čo v práci robíš najčastejšie?Nedá sa to špecifikovať. Robím údržby, opravy aj vyprostenia ľudí. Záleží možno na prioritách. Ak mi zavolá dispečing a som blízko, ideme s parťákom zachraňovať zaseknutých ľudí vo výťahu. Zo zákona na to máme vždy hodinu, no dnes sú ľudia omnoho senzitívnejší aj vystresovanejší, nehovoriac o klaustrofobikoch, čiže sa im snažíme pomôcť čím skôr sa to dá.

Aký najväčší bizár sa ti stal pri záchrane ľudí?

Akurát sme s kolegom spomínali na moment, kedy nás zavolali do jednej nemocnice.

Im totiž ušiel pacient a pri úteku ešte aj ukradol televízor.