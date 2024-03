MMA bojovníčka Lucia Szabová sa vracia do klietky: Pôrod bol náročnejší než akýkoľvek zápas, materstvo mi dalo facku

Slovenská bojovníčka vďaka materstvu objavila svoju ženskú silu.

Najostrejšia mamička Slovenska. Takýmito slovami Ondřej Novotný označil obľúbenú Luciu Szabovú po veľkolepom návrate do klietky. Elitná slovenská bojovníčka si dva roky plnila materské povinnosti. Obrovská životná udalosť bola pre ňu neľahkou výzvou, pôrod dokonca označila za najťažší zápas kariéry. Teraz sa cíti silnejšia ako kedykoľvek predtým.

Na materskú dovolenku odchádzala ako neporazená. Popri všetkých povinnostiach týkajúcich sa tehotenstva nevedela dostať MMA z hlavy. Postupom času si však uvedomovala, že skĺbiť dve sféry vyžadujúce si enormné množstvo času nebude jednoduché.

„Zrejme som mala príliš idealizovanú predstavu o tom, aké jednoduché bude vrátiť sa. Veď malé dieťa predsa len spí, je a potom zase spí. Myslela som si, že budem mať na všetko veľa času. Potom prišla facka,“ ohliada sa za ostatnými mesiacmi Lucia Szabová.

Dlhé roky bola zvyknutá na aktívny životný štýl. Po pôrode jej už však čas na zaužívané aktivity neostával. „Časom som začala pociťovať miernu frustráciu. Akoby som dala seba do úzadia. Vždy keď som si večer ľahla, cítila som sa nespokojná, že som pre seba za ten deň nič neurobila,“ úprimne priznáva.

Návrat do tréningového procesu bol však náročný. Keď mala čo i len na chvíľku opustiť potomka, odchádzalo sa jej veľmi ťažko. „Len čo som odišla z domu, celú cestu som premýšľala, čo syn robí, ako to celé s priateľom zvládnu. Prekonať sa mi to podarilo iba tým, že som na tréningy naďalej opakovane chodila. Pochopila som, že to nie je iba o mne, ale aj o iných ľuďoch,“ vracia sa k dôležitému momentu šampiónka štvrtej série reality šou OKTAGON Výzva.

Objavila v sebe skrytú ženskosť

Ambíciu vrátiť sa medzi európsku elitu dokázala splniť. V októbri si pred domácimi fanúšikmi v Bratislave pripísala výhru. Zatiaľ len pod pravidlami thajského boxu, keď po jednomyseľnom rozhodnutí na body zdolala nebezpečnú švédsku vyzývateľku Alexandru Andersrod.

Už 23. marca sa Lucia Szabová vráti do kolotoča MMA. Na turnaji OKTAGON 55 v nemeckom Stuttgarte si zmeria sily s poľskou postojárkou Róźou Gumiennou (5-3). Predchádzajúce obdobie ju dokázalo výrazne zmeniť. Medzi pletivá už vkročí mentálne silnejšia.

„Bola som predtým príliš mužská, orientovaná na výkon. Mala som pocit, že nemôžem zlyhať, rozplakať sa, dať najavo pocity. Teraz je to úplne inak, neraz si dovolím emočne vybuchnúť,“ teší sa obľúbenkyňa s prezývkou Silent Killer.

„Keď som porodila, vyrástla vo mne žena, ktorá mi predtým chýbala. Začala som si uvedomovať svoju ženskú silu, viac si veriť a vnímať sa v pozitívnom slova zmysle. Som pekná, zaslúžim si lásku. Predtým som sa podceňovala a chýbalo mi sebavedomie,“ uvedomuje si obrovský osobný posun Lucia Szabová.

