„Mal som len 17 rokov, čo čakala?“ Exfrajer youtuberky Carrie Kirsten reaguje na závažné obvinenia. Mal ju fyzicky napadnúť

„V tom vzťahu som urobil veľa chýb, proste som nebol svätý,“ uznáva influencer. Zároveň sa však bráni a tvrdí, že obvinenie Kirsten mu nepríde fér.

Kauza youtuberky Carrie Kirsten, ktorá sa v sobotu vo virálnom videu pustila do svojich bývalých, má dohru. Video s názvom „Už stačilo...“, kde 26-ročná influencerka obvinila svojich dvoch bývalých frajerov z manipulácie, využívania či finančného vyciciavania, má aktuálne už vyše 870-tisíc videní.

Po Nikosovi (Nikolaos Mach) sa k videu vyjadril aj jej druhý, výrazne mladší expartner Daniel Bayer, ktorého Kirsten nazvala manipulátorom a žiarlivcom. Bayer ju mal fyzicky napadnúť, manipulovať ňou, stalkovať, robiť žiarlivostné scény či podvádzať.

Svoje priznanie najprv zverejnil na vlastnom instagramovom profile, no neskôr prehovoril aj v rozhovore pre Olivera Georgieho, kde sa priznal k spomínaným úderom. „V tom vzťahu som urobil veľa chýb, proste som nebol svätý,“ objasňuje Bayer. „Nebol som ani ideálny partner. Ja si to priznávam, viem to. Ale určite mi nepríde fér, aby sa ku mne chovala takto,“ bráni sa.

„Mal som len 17 rokov, čo čakala?“ bráni sa Bayer

Kirsten vo videu tvrdila, že influencer ju vydieral, terorizoval, zakazoval jej veci či dokonca zosmiešňoval. Fanúšikom prezradila detaily ich vzťahu a povedala, že sa s Bayerom rozišla hneď dvakrát – po prvom raze sa však prišiel doprosovať a sľuboval, že sa zmení. Ako to už v toxických vzťahoch býva, zmena vraj neprišla a influencerke neostávalo nič iné, než to definitívne ukončiť.

Bayer však svoje správanie bráni a vysvetľuje ho tým, že mal v tej dobe len 17 rokov a Kirsten si mala podľa neho už od začiatku uvedomovať, „že do budúcna to nebude úplne v pohode.“ Na kameru priznal, že jeho chovaním stále len reagoval na danú situáciu: „Nezačal by som sa chovať ako idiot len tak.“ Bayer zároveň tvrdí, že prípad ešte bude mať právnu dohru. Bude sa vraj musieť poradiť so svojím právnikom, aby zistil „čo a ako.“

Z jeho vyjadrenia si však ľudia na sociálnych sieťach uťahujú. „Jeho argument je ako: ,Čo si ako čakala od sedemnásťročného chlapca?',“ Ostatní sa čudujú, prečo do vzťahu vôbec šiel, keď na to nebol pripravený a jeho správanie považujú za smiešne a detinské.