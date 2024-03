Jeden ju vraj bil, druhý jej dlhuje vyše 67-tisíc eur. Youtuberka Carrie Kirsten sa pustila do svojich bývalých

Česká youtuberka prehovorila o svojich dvoch toxických vzťahoch. Jeden z jej bývalých partnerov Nikos sa k obvineniam medzičasom vyjadril na Instagrame.

„Človek by nikdy nepovedal, že sa za takou nevinnou tváričkou môže schovávať taký hulvát, ktorý sa ku mne dokázal správať ako k handre na podlahu. Ten človek bol úplne toxická osobnosť, hrozne ma terorizoval, obmedzoval, zakazoval mi veci, urážal ma, vydieral, ponižoval, zhadzoval a hrozným spôsobom so mnou manipuloval,“ hovorí influencerka Carrie Kirsten vo videu s názvom Už stačilo…, v ktorom odhalila zákulisie svojich dvoch bývalých vzťahov.

26-ročná česká youtuberka niekoľko rokov tvorila pár s Nikolaosom Machom (na sociálnych sieťach vystupujúci ako Nikos) a neskôr s Danielom Bayerom. Partnerov síce priamo nemenovala, no jej fanúšikovia dokázali identifikovať, že spočiatku vo videu hovorí o Bayerovi a posledné minúty videa venovala Nikosovi.

Podľa jej obvinení ju mal Bayer fyzicky napadnúť, manipulovať ňou, stalkovať, robiť žiarlivostné scény či podvádzať. Nikos ju zas mal podľa jej slov finančne vyciciavať. Video Carrie Kirsten, kde ho obviňuje, za dva dni získalo takmer 800-tisíc pozretí a aktuálne je na prvej priečke v kategórii trendy na Youtube.

„Neustále ma kontroloval a stalkoval moju lokáciu. Keď som nevzala telefón, išiel ma skontrolovať, jazdil mi sem robiť prepady, či tu náhodou niekoho neschovávam. Vytrhol mi telefón z ruky, zamkol sa s ním do kúpeľne a čítal si tam moje chaty s mojím ex,“ opisuje vo videu žiarlivé scény, ktoré zažívala s Bayerom. Bývalého priateľa nazvala manipulátorom a žiarlivcom.

Jeden z expartnerov ju fyzicky napadol

„Kontroloval aj to, čo som lajkla na Tiktoku, a našiel tam, že som lajkla video svojho prvého ex (Nikosa, pozn. red.), a zato ma udrel. Teda skôr mi vrazil takú, že mi až šklblo za krkom,“ dodala.

Kirsten vo videu zmienila aj neveru zo strany jedného zo svojich bývalých partnerov a uviedla, že sa priživoval na jej sláve aj peniazoch. O financie ju vraj žiadal nielen on, ale aj jeho rodina, ktorej hrozila exekúcia.

O finančnej nerovnosti vo vzťahu hovorila aj v súvislosti so vzťahom s druhým expartnerom – Nikosom. „Tam som tiež vždy všetko ťahala ja, všetko som platila ja, všetko som kupovala ja, o všetko som sa starala,“ priznáva. „Či už v rámci domácnosti, bývania, auta, dovolenky. V živote za nás ani v reštaurácii nezaplatil zo svojho, aj darčeky mi kupoval z mojich peňazí.“

„To som hlavne nemohla nikomu povedať. Keď som niekde povedala, že som niečo kúpila, zaplatila ja alebo je niečo odo mňa, tak to boli scény, že ho zhadzujem pred kamarátmi,“ objasňuje situáciu v trendujúcom videu.

Na obvinenia reagoval Nikos, podľa ktorého majú dohodu o splatení dlhu

Ku kauze sa medzičasom vyjadril aj sám Nikos na svojom Instagrame. „Vyjadrovať som sa nechcel, ale keď som videl, čo to spôsobilo a koľkým ľuďom dnes stačí jednostranná výpoveď... musím veci uviesť na pravú mieru.“ Na sociálnej sieti sledujúcim priznal, ako vo vzťahu k financiám pristupovali. Takisto spomenul, ako jej po rozchode naďalej pomáhal a že „vyťahovať toto teraz“ mu nepripadá fér.

Dokonca prehovoril aj o zmluve, ktorú dvojica údajne po konci ich vzťahu spísala. „Existuje zmluva medzi mnou a dotyčnou osobou, dohoda o splatení dlhu, ktorú spísal po našom rozchode jej právnik, a je tam napísané, že si finančne nič nedlžíme a všetko je vyrovnané,“ píše na sociálnej sieti.

Kirsten na jeho obhajobu reagovala a k situácii sa vyjadrila v príbehoch na Instagrame, kde spomenula, ako Nikos opakovane čerpal z jej financií. „Moja zlatá karta bola neprenosná, nemal právo využívať ju a opakovane som ho žiadala, aby si ju vymazal...Nemám dôvod si veci vymýšľať.“

Dokonca zverejnila detaily právneho spisu, v ktorom vyčíslila výšku expriateľovho dlhu na takmer 67,5-tisíc eur. V spomínanom spise jej právnik uviedol aj to, že suma je zatiaľ iba dočasná a „existujú ďalšie náklady“, ktoré je Kirsten odhodlaná vyčísliť.

Okrem vyjadrenia v príbehoch na vlastnom účte influencerka prehovorila aj priamo pod príspevkom svojho expriateľa. „Keď to povieš bez detailov, trochu to mení význam... chápem, to potrebuješ,“ napísala v komentári.

Nebola jediná, ktorá mu jeho správanie vyčítala, na Nikosa sa na sociálnej sieti spustila vlna kritiky aj zo strany ostatných – v sekcii komentárov pod dovolenkovou fotografiou s jeho terajšou priateľkou, influencerkou Kikou Ďurišovou, sa ho ľudia pýtajú, či im Kirsten zaplatila aj za tento výlet.