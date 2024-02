MARCOVÉ SPIATOČNÉ LETENKY DO 55 EUR: Zbaľ si batoh a vycestuj do týchto 5 lákavých krajín

Odlieta sa z Bratislavy, Viedne a Budapešti.

Túžiš niekam vyletieť do sveta? Tak si priprav doklady a začni si baliť batožinu, pretože máme pre teba niekoľko tipov na výlet do zahraničia. Vybrali sme také destinácie a dátumy, pri ktorých ťa cena spiatočných leteniek nebude stáť viac ako 55 eur.

Okrem iného, Ryanair plánuje zvýšiť ceny leteniek o 10 %, takže teraz je ten najlepší čas na menšiu dovolenku.

Ceny leteniek sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa ich cena a dostupnosť môžu meniť.

Miláno, Taliansko

📅Termín: 13. 3. – 19. 3. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

💶Cena: 40 €

Miláno je obľúbenou destináciou nielen pre nadšencov módy. Toto mesto si zamiluješ pre jeho architektúru, romantické uličky a galérie, ktoré skrývajú známe renesančné maľby. Napríklad, pokiaľ chceš naživo vidieť obrazy od Leonarda da Vinci a jeho technologické diela, zamier do múzea vedy.

Samozrejme, miestna kuchyňa je povinnou zastávkou. Vychutnaj si ráno cappucino, ossobuco či minestrone na obed a večer zase víno na terase lokálnej reštaurácie. Za vyskúšanie určite stojí aj panettone, ikonické sladké pečivo, ktoré má korene v Miláne. No a v neposlednom rade si priprav svoje „vreckové“, pretože výklady obchodov na ulici Via Montenapoleone ťa rozhodne budú lákať.

Zdroj: Unsplash/Tom Podmore

Sofia, Bulharsko

📅Termín: 10. 3. – 17. 3. 2024

✈️Odlet: Budapešť (Ryanair)

💶Cena: 48 €

Čo tak preskúmať východnú Európu? Hlavné mesto Bulharska má rozhodne čo ponúknuť. Sofia ťa očarí svojou bohatou 7000-ročnou históriou, krásnou architektúrou a lokálnou kuchyňou. Navštív National History Museum, kúp si čerstvé ovocie na Zhenski Pazar Markete alebo vstúp do najstaršej ZOO na Balkáne.

Táto destinácia poteší najmä tvoju peňaženku, pretože Sofia je v určitých pomeroch lacnejšia ako Bratislava. Napríklad týždeň pre dve osoby v 2-hviezdičkovom hoteli ťa môže vyjsť menej ako 300 eur. Určite musíš vyskúšať aj tradičné jedlo gyuvech – dusená zelenina s mäsom, varené v keramickej nádobe.

Samozrejme, návštevu Chrámu svätého Alexandra Nevského rozhodne nemôžeš vynechať. Zdroj: Unsplash/Ivan Nedelchev

Londýn, Veľká Británia

📅Termín: 18. 3. – 21. 3. 2024

✈️Odlet: Bratislava (Ryanair)

💶Cena: 45 €

Priamo z bratislavského letiska môžeš vyletieť do hlavného mesta Veľkej Británie. Možno si myslíš, že tri dni je málo, no opak je pravda. Za tri dni 100 % stihneš pozrieť hlavné dominanty Londýna, ako napríklad Londýnske oko, Buckinghamský palác, Big Ben či Westminsterský palác. Do tvojho trojdňového to-do listu sa ti zmestí aj návšteva Národnej galérie, vozenie sa v červených autobusoch a nákupy na Oxford Street.

Ak túžiš po tradičných anglických raňajkách v peknej reštaurácii, je dobré rezervovať si miesto vopred, inak si za stôl nesadneš. Na obed si dopraj fish ’n’ chips a poobede, samozrejme, čierny čas s mliekom. V neskorých večerných hodinách sa rozhodne nudiť nebudeš, nočný život Londýna je veľmi pestrý (niektoré kluby sú otvorené až do siedmej rána).

Zdroj: Unsplash/Sander Crombach

Kaunas, Litva

📅Termín: 17. 3. – 24. 3. 2024

✈️Odlet: Bratislava (Ryanair)

💶Cena: 54 €

Vieš o tom, že Kaunas bol Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2022? Úprimne, nečudujeme sa. Toto druhé najväčšie mesto Litvy je známe nielen pre svoje ikonické tehlové budovy s oranžovými strechami. Zamiluješ si najmä časť Staré mesto, ktoré dýcha gotickou, renesančnou a barokovou architektúrou. Nové mesto ťa zase očarí ulicou Laisves aleja s nádhernou promenádou medzi lipami.

Nemôžeš si dať ujsť návštevu hradu Kaunas, pevnosti Devintas Fortas či M. K. Čiurlionis National Museum of Art. Keď to budeš mať okukané, povoz sa na pozemnej lanovke Žaliakalnis, ktorá ťa zavezie na miesto, odkiaľ budeš mať brutálny výhľad na Kaunas. Počas svojho pobytu stihneš navštíviť aj Vilnius, hlavné mesto Litvy, ktoré je od Kaunasu vzdialené len hodinu autobusom (5 eur za cestovný lístok).

Zdroj: WIkimedia Commons/Pudelek (Marcin Szala)

Krakov, Poľsko

📅Termín: 19. 3. – 23. 3. 2024

✈️Odlet: Viedeň (Ryanair)

💶Cena: 51 €

Zbiehajú sa ti slinky pri pomyslení na pierogi? Tak poď si ich vychutnať priamo v Krakove. Samozrejme, miestna kuchyňa nie je jediným dôvodom, prečo navštíviť toto mesto. Katedrála Wawel, ikonický Kostol Nanebovzatia Panny Márie alebo trh Rynek Główny sú miesta, ktoré nesmú v tvojom to-do liste chýbať. Poprípade si sprav mini túru na umelo vytvorený kopec Kościuszko Mound.

Pokiaľ máš napozeraný film Schindlerov zoznam, tvojou ďalšou zastávkou by mala byť originálna fabrika Oskara Schindlera, ktorá dnes slúži ako múzeum a pamiatka na krutú históriu. Neďaleko Krakova sa nachádza aj nádherná soľná baňa Wieliczka, ktorá slúžila 700 rokov na ťaženie soli a je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.