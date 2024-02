Dara Rolins po facelifte vyšla s pravdou von: Toto je celkové skóre mojich úprav, odkazuje

„Po všetkých tých zaručených správach o tom VŠETKOM, čo už na sebe mám urobené a prerobené, je tu konečné skóre, jediná pravda z mojich úst a nikoho iného,“ napísala Dara hneď v úvode.

Speváčka Dara Rolins pred časom podstúpila invazívny estetický zákrok. Toto malé tajomstvo si však chcela uchovať v súkromí. Taliansky plastický chirurg Michele Pascali sa však na Instagrame podelil o chúlostivé detaily a bez jej súhlasu uverejnil predoperačné video.

Video už po pár hodinách z profilu lekára zmizlo, no tajomstvo Dary zostalo prezradené. „Zrejme je už mojím osudom, že veci, ktoré si chcem nechať pre seba a v súkromí, vyplávajú na povrch snáď skôr, než sa stanú. Priznávam, je to občas veľmi nepríjemné...“ napísala pred pár dňami na Instagrame.

Dara si pevne stojí za tým, že sa so svojimi rozhodnutiami nemusí nikomu spovedať. Aj napriek tomu sa rozhodla na svojom blogu vermibydara.com s fanúšikmi podeliť o to, prečo zákrok podstúpila a čo ju k tomu motivovalo. A nielen to! V najnovšom príspevku speváčka zhrnula, čo všetko má na sebe vylepšené.

Konečné skóre

„Po všetkých tých zaručených správach o tom VŠETKOM, čo už na sebe mám urobené, prerobené, je tu konečné skóre, jediná pravda z mojich úst a nikoho iného. To, že sa o seba starám, že som priznala prsia, nos, menšie experimenty v tvári, len potvrdzuje môj celkový postoj k realite a estetickej medicíne,“ začala hneď v úvode.

Zdôraznila, že za jej telom a fyziognómiou nestoja žiadne plastické operácie ani liposukcia. „To, že ma opakovaná operácia nosa trochu zmenila, priznávam, ale aj TAK som presvedčená, že chvíľu trvá, než si každý takýto zákrok takzvane sadne a všetky rysy tváre sa opäť navrátia do pôvodnej, uvoľnenej formy,“ tvrdí Dara.

Ľuďom odkazuje, aby ju neriešili na fotkách z kampaní a módnych časopisov. „Sú štylizované, postprodukčne upravené. To predsa k celému tomuto cirkusu odjakživa patrí! Riešte ma na kamere, súkromných fotkách, na insta, na javisku, V REÁLE!“

Facelift bol jasnou voľbou

Invazívny facelift bol podľa nej iba otázkou času. „Vedela som odjakživa, že neexistuje nič radikálnejšie a funkčnejšie než facelift. Netúžila som si opakovane rozpichať, rozťahať, vyplniť zas a znovu tvár ničím takzvane na čas,“ priznala. Zároveň doplnila, že si zákrok dobre zvážila, preštudovala viaceré možnosti, hľadala a diskutovala s odborníkmi, až napokon našla ideálne riešenie pre seba.

Dara za zákrokom vycestovala do svojho „druhého domova“, do Talianska. Po rušných týždňoch a veľkolepých šou, ktoré predviedla v pražskej O2 Aréne, si chcela dopriať chvíľu pre seba a zároveň v tichosti podstúpiť dlhoplánovaný zákrok.

Lekár prekročil hranicu ženskej intimity

„To, že sa to celé tak nečakane zvrtlo a časť príbehu, ktorý mal zostať mojím súkromím, prekročil tú pomyselnú hranicu ženskej intimity, je vec druhá. A preto som vedela, že odpoveď ‚no comment‘, je už zbytočná a v mojom prípade vlastne nelogická. Tí, čo ma poznajú, vedia, že sa nikdy nevytáčam a hrám v živote bez pretvárky,“ priznala otvorene.

Za kvalitami lekára si aj napriek tomu, čo sa stalo, stojí. „Aj naďalej bez pochybnosti o správnej voľbe zákroku aj doktora a jeho kvalitách. Morálku tu teraz riešiť nechcem, všetko má svoj čas a ja chcem mať teraz v hlave iba pozitívne myšlienky. Ale priznávam, že adresa mimo domáceho teritória mi mala zaistiť, naopak, o to väčšie súkromie. :)) No čo už, nikdy nemôže vyjsť všetko na plných 100 %,“ uzavrela Dara s optimizmom a fanúšikom sa pochválila správou, že o pár týždňov odletí relaxovať do tepla.