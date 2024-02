Nový Deadpool trailer zlomil rekordy v sledovanosti. Za deň si ho pozrelo takmer 400 miliónov ľudí

Ide o jeden z najo─Źak├ívanej┼í├şch filmov roka.

Za de┼ł stihol trailer Deadpool & Wolverine prelomi┼ą rekordy v sledovanosti. Za kr├ítky ─Źas si ho stihlo online┬ápozrie┼ą┬á365 mili├│nov ─żud├ş, ─Źo z neho rob├ş najsledovanej┼í├ş trailer v┼íetk├Żch ─Źias. Ako informuje aj┬áDeadline, tento rok si dr┼żal prvenstvo┬áSpider-Man: No Way Home.

Ide o jeden z najo─Źak├ívanej┼í├şch filmov roka. Z├írove┼ł je to jedin├Ż Marvel film, ktor├Ż si tento rok v kin├ích pozrieme. Trojku Deadpoola s n├ízvom Deadpool and Wolverine zre┼ż├şroval Shawn Levy a do k├şn pr├şde presne 25. j├║la 2024.┬á