RECENZIA: Sexi Jenna Ortega zvádza svojho učiteľa v psychologickej dráme Millerovo dievča

Oplat├ş sa ├şs┼ą na hor├║cu novinku s Jennou Ortegovou?

Prv├Żkr├ít vystr─Źila ro┼żky v seri├íli You, kde hrala odv├í┼żnu a drz├║ koketu. Ako rebelka sa uk├ízala v bl├íznivom krv├íku┬áThe Babysitter: Killer Queen, n├ísledne excelovala v indie dr├íme┬áThe Fallout, kde stv├írnila plach├║ lesbu, traumatizovan├║ stre─żbou na ┼íkole.

Potom pri┼íli na rad┬áhorory┬áX, Scream, Studio 666 a American Carnage. Najv├Ą─Ź┼íiu popularitu v┼íak z├şskala ako┬áWednesday v rovnomennom mysteri├│znom seri├íli o rodinke Addamsovcov. Dvadsa┼ąjedenro─Źn├í Jenna Ortega je ┼żena mnoh├Żch tv├ír├ş, no z jej filmografie je zjavn├ę, ┼że ob─żubuje nekonven─Źn├ę a provokat├şvne postavy.

Jednou z nich je aj t├í najnov┼íia vo filme Miller┬┤s Girl. Hr├í tu stredo┼íkol├í─Źku Cairo Sweet, n├ídejn├║ spisovate─żku, ktor├í ob─żubuje dekadentn├ę diela zak├ízan├Żch autorov. Rada by nie─Źo podobn├ę raz nap├şsala, ale nem├í dostatok sk├║senost├ş. Za─Źne preto vym├Ż┼í─ża┼ą pl├ín, ako za┼żi┼ą najv├Ą─Ź┼íie dobrodru┼żstvo svojho ┼żivota a┬áda┼ą ho na papier.┬á

Do rany jej pr├şde profesor Jonathan Miller (Martin Freeman), spisovate─ż, ktor├Ż u┼ż dlho ni─Ź nevytvoril, preto┼że ho ÔÇ×zomlelÔÇť ┼żivot u─Źite─ża a taktie┼ż krut├Ż stereotyp. Jeho ┼żena je vorkoholi─Źka a alkoholi─Źka a jedin├Ż priate─ż je jeho kolega z pr├íce. Ke─Ć vid├ş v Cairo potenci├íl, za─Źne k nej pristupova┼ą ├║plne inak ne┼ż k ostatn├Żm.

Zdroj: Continental Film

Pochop├ş┼í obe strany

Literat├║ra ich zbl├ş┼żi nato─żko, ┼że netrv├í dlho, k├Żm medzi nimi presko─Ź├ş prv├í iskra. Ich zak├ízan├í l├íska v┼íak nem├í bud├║cnos┼ą.┬áVyjde ich tajomstvo za dvere ┼ítudovne alebo si to ─Źasom vydiskutuj├║ a pochopia sa navz├íjom? Nemus├ş┼í by┼ą jasnovidec, aby si uh├ídol, ┼że spr├ívna je prv├í mo┼żnos┼ą.┬á┬á

 

Re┼żis├ęrka a┬áscen├íristka Jade Halley Bartlettov├í si pre svoj filmov├Ż debut vybrala t├ęmu, ktor├║ sme u┼ż videli spracovan├║ aspo┼ł tis├şckr├ít. Aktualizovala ju v┼íak do s├║─Źasnosti a sna┼żila sa reflektova┼ą najm├Ą dne┼ín├║ gener├íciu pref├şkan├Żch a ─Źasto z├íkern├Żch t├şned┼żerov, ktor├ş ─Źasto nemaj├║ ┼żiadne z├íbrany a poru┼íuj├║ hranice.

Kopla si aj do ┼íediv├Żch p├Ą┼ądesiatnikov, ktor├ş na mlad├ę ┼ítudentky neraz pokukuj├║ ako po ├║denom.┬áBartlettov├í┬ánapriek tomu rozpr├íva pr├şbeh tak, aby sme dok├ízali pochopi┼ą obe strany. Dokonca aj t├║ tretiu, teda nezainteresovan├ęho pozorovate─ża. T├íto vec sa jej dar├ş celkom slu┼íne. Okrem toho funguje n├ípadit├í paraleln├í mont├í┼ż ─Źi v├şzie oboch hlavn├Żch post├ív.

Zdroj: Continental Film

Diery v pr├şbehu

Debutantka celkom vydarene buduje nap├Ątie medzi ┼żia─Źkou a u─Źite─żom, ─Źomu dopom├íha aj ch├ęmia medzi hereckou dvojicou. Freeman m├í ve─żk├║ charizmu, Ortega zase li┼íiackym ├║smevom a zvodn├Żm poh─żadom z├ímerne sk├║┼ía limity.

Celkom vtipn├ę s├║ ved─żaj┼íie postavy, kamar├ítka hlavnej hrdinky Winnie (Gideon Adlon) a telocvik├ír┬áBoris (Bashir Salahuddin). Taktie┼ż sa doberaj├║, ale vedia, kedy treba skon─Źi┼ą.┬áV┼íetci spolu vytv├íraj├║ zvl├í┼ítny ┼ítvoruholn├şk pln├Ż protikladov.

Mysteri├│zne prvky v ┼ít├Żle Edgara Allana Poea s├║ zbyto─Źn├Żm kli┼í├ę. S├║ samo├║─Źeln├ę a pr├şbeh nijako nepos├║vaj├║ vpred. Sk├┤r┬ávyru┼íuj├║ a m├Ąt├║ div├íka. Rovnako ru┼íivo p├┤sobia aj diery v pr├şbehu ├║strednej postavy.

O Millerovi vieme dos┼ą, no Cairo je z├íhada, ktor├║ nevie nikto rozl├║┼íti┼ą, preto┼że ako postava vlastne nem├í poriadne dotvoren├Ż charakter. Nevieme a ani sa nedozvieme, pre─Źo ju rodi─Źia nechali samu v obrovskom dome len tak, pre─Źo neust├íle cestuj├║, ke─Ć s├║ obaja pr├ívnici, ani pre─Źo chod├ş sama pe┼íi a cez les ka┼żd├Ż de┼ł do ┼íkoly. P├┤sob├ş to v┼íelijako, len nie autenticky.┬á

Zdroj: Continental Film

Zlyhanie v koncovke

Bartlettov├í v┼íak zlyh├íva najm├Ą v koncovke, teda v najd├┤le┼żitej┼íej ─Źasti filmu, ke─Ć by sme mali pre┼ż├şva┼ą em├│cie s postavami. To sa nedeje. Na vine je trocha naivn├Ż a umel├Ż scen├ír. Re┼żis├ęrka akoby v┼íetko stavila na ÔÇ×┼í┼ąavnat├ŻÔÇť, p├║tav├Ż n├ímet, no nedok├ízala s n├şm patri─Źne pracova┼ą a dostato─Źne ho ozvl├í┼ítni┼ą, respekt├şve okoreni┼ą.

Miller┬┤s Girl nepon├║ka ni─Ź kontroverzn├ę ani origin├ílne, boj├ş sa vy─Źnieva┼ą z radu a taktie┼ż ├şs┼ą viac do h─║bky. Od polovice filmu ide preto o celkom slu┼ín├║ nudu. Vyostren├ę konflikty medzi postavami s├║ m├ílo d├┤veryhodn├ę, fin├íle je a┼ż zar├í┼żaj├║co odfl├íknut├ę.┬á

Je to ┼íkoda, preto┼że sn├şmka mala potenci├íl by┼ą nov├Żm zimn├Żm kinohitom. Spracovanie je slu┼ín├ę, hereck├ę v├Żkony nadpriemern├ę, no ─Źo sa t├Żka scen├íra a dramaturgie,┬áBartlettov├í m├í rozhodne na ─Źom pracova┼ą. Ak v┼íak miluje┼í Jennu Ortegov├║ a chce┼í ju vidie┼ą v role, ak├║ doposia─ż nikdy nehrala, nedaj sa odradi┼ą a nav┼ít├şv kino. Ona svoju┬ápr├ícu┬áodviedla skvele.┬áSn├şmke ude─żujeme ┼íes┼ą bodov z desiatich.┬á