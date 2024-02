Osláv s nami Valentín. Získaj prístup k exkluzívnemu obsahu Refresher, predplatné zdarma a láskyplný darček navyše

Budeš náš valentínsky love match? Na oslavu sviatku zamilovaných sme si pre teba pripravili hneď dve prekvapenia.💖

Aktivuj si v období od 12. do 16. februára akékoľvek ročné predplatné Refresher+ a dostaneš automaticky ďalšie zdarma, ktoré môžeš darovať svojej polovičke. Takto ti nebude už pozerať do telefónu a výhody členstva v klube Refresher+ si môžete užívať obaja.

Ročné členstvo sprístupní tebe a tvojej polovičke viac ako 4 000 prémiových článkov a rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.

S naším druhým prekvapením si môžete spestriť spoločne strávený čas. K predplatnému 1+1 zdarma získate aj 10 € zľavu na nákup v iSEXshop.sk. Hračky či pomôcky ti prídu domov diskrétne zabalené, takže ani kuriér neodhalí tvoje láskyplné valentínske plány. Dlho však neváhaj, tento voucher získa len prvých 50 ľudí.

💕 Ako využiť 1+1 zdarma na ročné predplatné Refresher+ 💕

Aktivuj si akékoľvék ročné predplatné Refresher+.

Po zakúpení ročného predplatného ti príde potvrdzujúci e-mail, v ktorom nájdeš promo kód na ďalšie predplatné a 10 € zľavu na nákup v iSEXshop.sk. (Pozor, voucher je limitovaný – získa ho len prvých 50 ľudí, ktorí si aktivujú valentínske predplatné.)

Teraz si už môžte užívať valentínsku atmosféru a výhody členstva klubu Refresher+ po celý rok.

Témy lásky a sexuality otvárame neustále, nielen na Valentína. Intímnym témam, ktoré sú vo všeobecnosti považované za spoločenské tabu sa venujeme bez predsudkov, s rešpektom a bez hanby.

Rozoberáme všetko od sexuálnej orientácie cez sexuálne preferencie a taktiky až po aktuálne informácie o tom, čo vieme o sexualite ľudí. Týmto témam sa môžeme venovať aj vďaka členom klubu Refresher+. Vybrali sme krátku ukážku obsahu na tému sexuality, ktorý ti tvoje členstvo sprístupní.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

Nasledujúce ukážky nie sú vhodné pre neplnoletých čitateľov.

Oslovil ma sugar daddy a sľúbil mi 7-tisíc týždenne. Takto to dopadlo

Vyše týždňa sme boli v kontakte s mužom, ktorý sa tváril ako sugar daddy. Rozvíjali sme s ním konverzáciu, aby sme zistili, čo je zač.

„Ahoj, kráska! Hľadám sugar baby, o ktorú sa môžem postarať, prispievať jej 7000 dolárov týždenne na jej nájom a potreby. Nemusíš posielať žiadne nahé fotky,“ čítam si správu od profilu jeremy_lawrence__696. Z profilovej fotky na mňa pozerá nabúchaný šesťdesiatnik so sivou bradou a s okuliarmi s hrubým čiernym rámom.



Náš sugar dating sa začína 9. januára. Rozhodnem sa odpovedať Jeremymu 696 na správu a píšem mu, že ma jeho návrh zaujal. Pýtam sa ho, odkiaľ je a aké by boli podmienky nášho vzťahu.

Zdroj: Instagram/jeremy_lawrence__696

ANKETA: Slovenskí študenti nám vysvetlili, ako majú sex na intráku. Ani spiaci spolubývajúci nie je prekážkou

Veronika si pre Refresher zaspomínala na internátne časy v Mlynskej doline. „Oficiálne som mala vlastnú izbu na Šturáku, ale ako to už chodí, väčšinu času som prespávala na internáte Mladosť, kde bol ubytovaný môj priateľ. Na izbe boli vtedy traja ľudia, na bunke štyria.“

Najčastejšie bol „doma“ len jeden zo spolubývajúcich, s ktorým sa dobre poznala aj Veronika. Napriek priateľstvu sa však otvorene na rozvrhu intímností nedohodli. „Keď bol preč, tak sme šli na to, a keď nebol a spal, tak niekedy taktiež,“ priznáva so smiechom.

Útočisko im poskytli aj iné internátne miestnosti, napríklad kuchynka pred rekonštrukciou, kam nikto nechodil, či sprcha a toaleta. Tie boli spoločné pre celú bunku. Vraví, že sex na čiastočne verejných miestach mali pomerne často, ale nikdy ich nikto neprichytil pri čine.

Okreň si s polovičkou valentínsky večer – vybrali sme TOP 10 erotických filmov

Tipy, ktoré sme pre teba do nášho rebríčka vybrali, sú však viac než len „obyčajnými“ erotickými filmami, kde nájdeš len kopec samoúčelného sexu bez hlbšieho príbehu. Poväčšine ide o mix žánrov a ďaleko filozofickejšie, sofistikovanejšie diela s presahom, často od slávnych režisérov.

Na prvom mieste nájdeš trpký príbeh o životných chybách aj omyloch, ktoré sa s človekom nesú až do smrti, o zrade, pokušení, nevere či rôznych podobách lásky. Tento film tiež ponúka úchvatný vizuál, najlepšiu trojku v histórii kinematografie aj ejakuláciu priamo do kamery.

Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý

ROZHOVOR: „Mám veľký penis. A je to prekliatie.“ Jakubovi pre nadmerné genitálie krachol vzťah

Naozaj platí, že čím väčší, tým lepší? Jakub nám prezradil, ako pre veľký penis prišiel o frajerku, aké sexuálne polohy môže a nemôže robiť, ale aj to, aké nepríjemnosti mu život s nadmernými genitáliami prináša.

Problémy v intímnom živote nakoniec boli aj tým, čo prispelo k rozchodu s jeho bývalou priateľkou. „Bol som z toho veľmi smutný a pomerne dlho som si to dával za vinu. Bol to pre mňa prvý moment, keď som si povedal, že veľký penis je niekedy skôr prekliatie ako super výhoda,“ dodáva s tým, že vtedy však skrátka – možno aj preto, že sa hanbil – nevedel, ako niečo také riešiť.

Zdroj: Unsplash/volně k užití

ANKETA: Viac ako 50 mužov vysvetľuje, ako majú radi orál. Toto radšej neskúšaj

Pri orálnom sexe by muži chceli, aby sa ich partneri či partnerky venovali nielen penisu, ale aj iným častiam ich tela. Vyplýva to z online prieskumu Refresheru, do ktorého sa zapojilo dohromady 123 našich čitateľov, z toho 52 mužov, pričom sme prijímali odpovede od ľudí rôznych orientácií či identít.

„Mňa najmä berie, keď sa mi žena pozerá do očí, drží môj mokrý penis v ruke a pýta sa ma, či sa mi to páči. Áno, očný kontakt je veľmi dôležitý.“ Okrem toho viacerí v odpovediach zdôrazňujú striedanie intenzívnych a jemných dotykov, ale padlo aj niekoľko veľmi praktických rád na pomôcky či techniky.