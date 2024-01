Dôchodca žiadal, aby sa susedia utíšili. Teraz mu hrozí niekoľko rokov v dubajskej base

„Obžaloba má tendenciu stáť na strane toho, kto incident nahlási polícii ako prvý,“ tvrdí odborníčka. Dôchodca čaká na verdikt v domácom väzení.

Britský dôchodca, ktorý počas sviatkov vycestoval do Dubaja za svojou dcérou a vnučkou, sa do Spojeného kráľovstva tak skoro nevráti, informuje denník The Daily Mail. V rámci silvestrovských osláv údajne nelegálne vstúpil na pozemok suseda. Ten ho teraz žaluje za nelegálny vstup.

Sedemdesiatpäťročný Ian MacKeller sa krátko po polnoci 1. januára tohto roku rozhodol požiadať susedov, aby stíšili svoju bujarú oslavu. Dôvodom bolo najmä to, že jeho dcéra sa skoro ráno chystala do práce a on mal strážiť malú vnučku. Do hlučného domu so sebou zobral aj dieťa, aby mohla dcéra ostať spať. Keď po opakovanom klopaní na dvere nikto neodpovedal, rozhodol sa vojsť dnu po bočnej ceste vedúcej cez záhradu. No to, čo nasledovalo, ho šokovalo.

MacKeller tvrdí, že sa hostí spýtal, či by mohli novoročnú párty presunúť dovnútra, tí však naňho údajne začali kričať a strkať ho, až mu vnučkina fľaša padla na zem. Niektorí z prítomných sa vraj snažili zakročiť a dôchodcovi radili, nech odíde. Ich odporúčanie poslúchol, no keď sa vrátil na cestu, čakala naňho hostiteľka.

Tá po ňom údajne hlasno kričala a dokonca na neho aj dieťa hodila drink. Incident sa teda následne rozhodol nahlásiť na polícii, no jeho dcéra to zamietla. Nechcela totiž vo vzťahu so susedmi vytvárať ešte väčšie napätie, keďže sa do susedstva len nedávno prisťahovala.

Podala na neho sťažnosť

Hostiteľka sa však zlých susedských vzťahov zrejme neobávala. Na MacKellera podala policajnú sťažnosť, pre ktorú teraz nemôže opustiť krajinu a dokonca mu hrozí aj niekoľko rokov väzenia.

„Obžaloba má tendenciu stáť na strane toho, kto incident nahlási polícii ako prvý, takže ak niekomu hrozí, že bude nahlásený, rýchlo podá žalobu proti druhej strane. Takto ľudia oboznámení s dubajským súdnictvom manipulujú so systémom vo svoj prospech,“ ozrejmila Radha Stirling, generálna riaditeľka organizácie bojujúcej za práva ľudí zadržaných v Dubaji.

„Znovu a znova nám to dokazuje, že jednoduchý výlet do Dubaja môže byť výnimočne aj jednosmerný. Ak sa prípad nestiahne, Ian pravdepodobne skončí vo väzniciach notoricky známych porušovaním ľudských práv a to si jednoducho nezaslúži,“ skonštatovala na záver.