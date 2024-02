FOTO: Manželia v Trnave vybudovali apartmány v renesančnej 400-ročnej budove. Na stenách našli skrytý „poklad“

„Rekonštrukcia bola naozaj nákladná. Vybudovali by sa za to aj dva či tri rodinné domy,“ opisujú manželia.

Manželia Seleckí pochádzajú z Pezinka, pred niekoľkými rokmi sa stali majiteľmi budovy, ktorá zdobí centrum Trnavy. V tejto časti celý život prevádzkujú podnik Čajka a horné poschodie domu sa dlhé roky nevyužívalo. Dnes v nej nájdeš butikové ubytovanie Apartments1620yr, ktoré neprevádzkuje žiadna veľká spoločnosť, ale pár šikovných ľudí, kde každý priložil ruku k dielu. „V rámci podnikania to nebol náš plán, no situácia sama zariadila, že by sme tam mohli urobiť apartmány. Mnohé okolnosti nedovoľovali, aby sme z toho napríklad urobili byty, tak sme sa rozhodli pre krátkodobé ubytovanie,“ hovoria pre Refresher manželia.

Výsledok dýcha históriou, interiér kombinuje vintage prvky s moderným nábytkom. V izbách hostia nájdu pôvodné maľby z renesančného obdobia. Apartmány sa nachádzajú na prvom poschodí, do ktorých sa vstupuje z podlubia s renesančným arkádovým stĺporadím. Na výber si hostia môžu vybrať zo štyroch apartmánov, každý z nich je vybavený kúpeľňou aj kuchyňou. Cena za noc sa pohybuje od 98 až 110 eur.

Pri rekonštrukcii nešlo všetko iba ľahko. Zaskočilo ich obdobie covidu a oni potrebovali ubytovanie rýchlo dokončiť. „To obdobie bolo naozaj zlé. Museli sme to dokončiť, chceli sme to spustiť, aby nám to začalo zarábať. Nábytok sme museli objednávať cez internet a dúfať, že sa tam bude hodiť,“ opisuje nám situáciu Nadežda Selecká. Dnes ubytovanie nie je ich jedinou zárobkovou činnosťou a apartmány ponúkajú aj na iné účely.

Rekonštrukcia bola nákladná, no vo vintage bazároch našli aj kúsky za pár eur

Čo sa týka financií a rozpočtu, s ktorým museli manželia pracovať, nebolo to podľa ich slov vôbec lacné. Chceli však dať do toho všetko a urobiť to čo najkvalitnejšie. „Už len také keramické vypínače boli veľmi drahé, ale veľmi sa nám tam hodili. To však nehovorím o celkovej rekonštrukcii budovy. Dali sme do toho všetko, no keď sa pustíte do prerábky takejto budovy, je to extrémne. Išli sme doslova ‚do dna‘. Postavili by sa za to dva aj tri rodinné domy,“ hovorí Selecký.