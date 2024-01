Duch Carol zo seriálu Krok za krokom straší jej manžela. Ten priznáva, že v dome, kde herečka zomrela, sa dejú zvláštne veci

Do domu raz vletel kolibrík a sadol si na ich spoločný obraz. Neskôr sa zapol kozub a zahrala jej obľúbená hudba... Vdovec opisuje, ako ho prišla „navštíviť“ jeho manželka.

Vdovec po Suzanne Somers, seriálovej mame Carol z populárneho sitkomu Krok za krokom, tvrdí, že ho prišiel navštíviť duch jeho manželky. Pre magazín Page Six uviedol, že v ich spoločnom dome sa začali diať zvláštne veci. Herečka zomrela v októbri minulého roka na rakovinu prsníka, deň pred svojimi 77. narodeninami.

„Stali sa tri zvláštne veci, všetky v rovnaký deň,“ povedal v rozhovore jej manžel Alan Hamel. Vraj sa v ich dome objavil malý kolibrík a „lietal okolo kuchyne, obývačky a jedálne“. Vták údajne krúžil okolo fotografie páru a neskôr na nej dokonca pristál. Hamel priznal, že sa zrazu rozhorel kozub a „zaznela nejaká hudba od Suzanninho obľúbeného skladateľa“. Vdovec dokonca prezradil, že keď si večer líhal spať, cítil svoju zosnulú manželku vedľa seba.

Manželský pár bol povestný svojím romantickým životom, ako vo vyznaní na počesť manželky Hamel priznal: „55 rokov spolu, 46 z toho manželia a ani hodina od seba za posledných 42 rokov...“ Pár síce nemal žiadne spoločné deti, no vychovávali herečkinho syna z predchádzajúceho manželstva.

Verí, že pri ňom stále je

V rozhovore prezradil, že verí v posmrtný život. „Som o tom presvedčený... Myslím, že je tu niečo, čomu nerozumieme. Verím, že niekde je ríša... kam ideme, keď sa zbavíme našich tiel. Stále máme svoju dušu. Naša duša je energia. Musí niekam ísť a niečo urobiť.“ Tvrdí, že manželkinu prítomnosť cíti často, vtedy sa potrebuje nachvíľu odizolovať od ostatných a byť s ňou sám. „Dúfam, že je to všetko pravda. Určite to značne uľahčuje proces smútenia,“ tvrdí pre Page Six.

Spomína, ako spolu diskutovali o posmrtnom živote ešte predtým, ako Somers ochorela. „Žartovali sme o tom, že keď sa jeden z nás pominie, bol by som to pravdepodobne ja, pretože som bol o desať rokov starší,“ dodáva na záver.

Pod príspevok napísal: „Suzanne nevystihuje žiadna verzia slova láska. Žiadna verzia k tomu nemá ani blízko. Nie je to ani zlomok zlomku zlomku. Bezpodmienečná láska to nevystihuje. Nechám sa pre teba zabiť to nevystihuje. Plačem, keď myslím na pocity, ktoré k tebe cítim. Pocity… to už je blízko, ale stále to nevystihuje. 55 rokov spolu, 46 z toho manželia a ani hodina od seba za posledných 42 to nevystihuje. Ani ísť spať o šiestej ráno a držať sa za ruky, keď spíme, to nevystihuje. Dívanie sa na tvoju krásnu tvár, keď spíš, to nevystihuje. Vrátim sa k pocitom, pretože neexistujú slová. Neexistujú žiadne činy. Žiadne sľuby. Žiadne vyhlásenia. Sme jeden. Som do teba zamilovaný, moja krásna Suzanne, už na celú večnosť. Alan.“