Onlyfans modelka Honey Brooks mala omylom aféru s manželom svojej najlepšej kamarátky

„Prestal mi posielať správy, pretože to zistila jeho žena. Jeho žena je jedna z mojich najlepších priateliek,“ spomína modelka vo videu. Šokujúce odhalenie ňou naozaj otriaslo.

Podľa portálu IOL mala Onlyfans modelka Honey Brooks virtuálnu aféru so ženáčom bez toho, aby o tom vedela.

Na sociálnej sieti Instagram zdieľala video, v ktorom svojim fanúšikom vysvetlila, čo sa vlastne stalo. „Na svojej stránke som mala odberateľa, ktorý sa na odber prihlásil pred šiestimi mesiacmi,“ začala. Sledujúcim pripomenula, že Onlyfans je veľmi diskrétna doména – používatelia pri registrácii neuvádzajú e-mailové adresy, využívajú falošné mená a dokonca ani nemusia mať profilové obrázky.

Napokon v príbehu pokračovala a prezradila, že spomínaný odberateľ, ktorého pravú identitu v tom čase ešte nepoznala, zakúpil všetok dostupný obsah. Stihol to ešte počas prvého týždňa, čo ju sledoval.

Na základe toho mu modelka ponúkla exkluzívny balíček – jeho súčasťou je aj zasielanie osobných správ a neobmedzený prístup k „zábavným veciam na každú noc“. „Ponúkam zážitok nazvaný ‚S priateľkou‘, ale je to dosť drahé,“ pokračovala. V rámci tohto špeciálneho balíčka si mali taktiež dennodenne písať správy so sexuálnym podtónom.

Odrazu s ňou prerušil kontakt

Po troch mesiacoch exkluzívneho obsahu záhadný odberateľ odrazu zmizol. „Vyparil sa z povrchu zeme. Nevedela som, či zomrel,“ spomína vo videu. Koncom minulého týždňa však zistila, čo sa skutočne stalo. „Prestal mi posielať správy, pretože to zistila jeho žena... Jeho žena je jedna z mojich najlepších priateliek!“

Následne svojim sledujúcim vysvetlila, že muža veľmi dobre pozná a pravidelne k nemu a svojej priateľke chodievala na spoločné večere. „Teraz si hovorím: Mala som nevedomky virtuálny pomer s jedným z manželov svojej najlepšej kamarátky?“

Jej priateľka ju však vraj uistila, že to, čo sa stalo, nebola jej chyba. „Cítim sa úplne zničená, že to urobil jej, že to urobil mne,“ dodala modelka na záver.