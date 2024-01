Rihanna ukazuje zadok a pózuje len v podprsenke a podväzkoch. Predstavila novú valentínsku kolekciu Savage x Fenty

„Cítim sa veľmi odhalená,“ hovorí speváčka. Nová kolekcia bude nielen pre ženy, ale aj pre mužov.

Rihanna v najnovšej kampani pre svoju značku spodnej bielizne Savage X Fenty neskrýva takmer nič. V stredu predviedla novú valentínsku kolekciu luxusnej spodnej bielizne Savage Confessions, keď zapózovala v sérii pikantných príspevkov na instagramovom profile svojej značky. Intímna kolekcia vyšla vo štvrtok 11. januára.

Svetoznáma speváčka predviedla čistoružovú súpravu podprsenky, nohavičiek a podväzkov. Na fotografiách bola odhalená v sýtoružovom komplete, pričom pod príspevkami značka uvádza, že barbadoská speváčka nám všetkým dáva lásku, ktorú budeme onedlho potrebovať na Valentína.

Okrem ružovej sa dvojnásobná mama odhalila aj v šarlátovej červenej. Svoj vzhľad obohatila o šperky s ružovými drahokamami visiacimi na diamantovej retiazke a fanúšikom neunikli ani prstene s rubínmi a diamantmi.

Nielen pre ženy

Savage x Fenty na trh uviedli dve kolekcie s názvom See Thru U a Ruffle Luv pre ženy a Luv language pre mužov, ktorá zahŕňa saténové boxerky, oblečenie na spanie a ďalšie „nezbedné kúsky“. Mnohí sledujúci na sociálnej sieti to opisujú ako „ideálny darček“ pre svoju polovičku na sviatok zamilovaných.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Značka zverejnila ukážkový klip, na ktorom Rihanna prechádzala kôpkou kariet s intímnymi otázkami. „Cítim sa veľmi odhalená, potrebujem chvíľku,“ hovorí so smiechom vo videu. Na otázku Aký je tvoj jazyk lásky? zo série kariet odpovedá: „V týchto časoch je to luxus. Cítim sa výnimočne vždy, keď si pre mňa niekto nájde čas.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Speváčka je známa tým, že svojim fanúšikom ponúka cenovo dostupné, no prémiové kúsky, ktoré sa pýšia širokou škálou veľkostí a predovšetkým štýlovým dizajnom. Heslom tohtoročnej kampane je Milujte sa takí, akí ste, s tým, koho milujete.