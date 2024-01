Vzrušuje ich, keď niekto vykonáva veľkú potrebu alebo plače. Ľudia so sexuálnymi deviáciami podľa odborníčky nie sú nebezpeční

Čo vzrušuje ľudí so sexuálnymi deviáciami a ktoré sú najbizarnejšie?

O sexuálnych deviáciách sme sa rozprávali s odborníčkou MUDr. Danicou Caisovou, aby sme ti priniesli čo najviac zrozumiteľné a odborné informácie. Množstvo termínov v článku je z oblasti zdravotníctva, preto sme pre teba vytvorili aj slovník, ktorý vysvetľuje náročné pojmy. Predtým ako sa ponoríš do obsahu, si teda obohať svoju slovnú zásobu.

📖 Slovník



sexuológia – náuka zaoberajúca sa pohlavným životom

sexuálna deviácia – odchýlka od väčšinového sexuálneho systému

averzia – pocit záporného postoja alebo náchylnosť k takémuto pocitu

psychosexuálny – týkajúci sa psychických prejavov sexuálneho života

sadomasochizmus – sexuálna deviácia, pri ktorej jedinec nachádza sexuálne uspokojenie v trýznení seba aj druhých

BDSM – skratka anglických slov bondage & discipline, domination & submission, sadism & masochism; v preklade znamenajú zväzovanie a disciplínu, dominanciu a submisivitu, sadizmus a masochizmus

amorálny – nemravný

Sexuálna deviácia je odchýlka od normálu. Neznamená to však, že je to niečo zlé či neprípustné. Zdroj: Unsplash/Womanizer Toys

Čo je to vlastne sexuálna deviácia?

Mnoho ľudí sexuálne odchýlky odsudzuje, iní si myslia, že sú nebezpečné, ba dokonca že sa dajú prenášať. Je síce pravda, že niektoré z úchyliek sa môžu stať pri nevhodnej liečbe nebezpečnými, nie je to však pravidlom. Ale to, že sú nákazlivé, je skutočne výmysel.

„V najvšeobecnejšom zmysle slova to je odchýlka, odbočka, úchylka od normálu. Sexuológia pozná v podstate tri veľké skupiny odchýlok: odchýlku od výberu partnera, odchýlku od spôsobu, akým jedinec uspokojuje svoju sexuálnu túžbu, a odchýlku od vrodených, inštinktívne fixovaných zábran, averzií,“ vysvetľuje sexuologička.

Podľa Danice Caisovej je dôležité vedieť, že deviácie sú ľuďom vrodené. Nemôžeme ich teda zdediť po rodičoch, ako sa kedysi domnievali niektorí bádatelia. Rovnako sa nedajú naučiť a nemožno ich nijako získať v priebehu života. Napriek tomu, že sa ich ľudia boja a myslia si, že sú nebezpečné, podľa sexuologičky sú najčastejšie práve tie, ktoré nie sú nebezpečné.

👩🏼‍⚕️ Okienko Danice Caisovej

„Je dôležité uvedomiť si, že fetišisti neubližujú. Vzrušenie prichádza z iného zdroja ako u sexuálneho agresora. Niekedy sa dopúšťajú krádeží použitej bielizne či prameňa vlasov, alebo iných fetišistických predmetov. Sexuálne násilie im však je cudzie.“

Štandardný sex môže byť pre ľudí so sexuálnou deviáciou nudný. Zdroj: Pexels/cottonbro/volně k použití



Nie sú nebezpeční

Ako človek zistí, že je sexuálne „zvrátený“? Danica Caisová vysvetľuje, že je dôležitá psychosexuálna zrelosť. „Vie to o sebe podľa toho, čo ho priťahuje alebo k čomu je priťahovaný. Párovanie je inštinktívny dej a jedinec musí byť psychosexuálne zrelý, aby bol schopný vytvoriť pár,“ hovorí lekárka a dodáva, že práve preto sa prvé dlhodobejšie párovanie objavuje vo veku medzi 16 až 18 rokmi.

Ľudia, ktorí sú príslušníkmi sexuálnych menšín, sa podľa nej párujú ťažšie alebo vôbec. „Tak ako príslušníci sexuálnej väčšiny, aj príslušníci menšiny prechádzajú psychosexuálnym vývinom, keď ich môže poznanie vlastnej odlišnosti – odlišnej sexuálnej túžby – zaskočiť,“ vysvetľuje sexuologička. Často sa to však vyrieši tým, ako sexualita dozrieva, a väčšina z takýchto ľudí si podľa lekárky nájde spôsob, ako tieto sexuálne túžby naplniť.

V súvislosti s tým, ako človek vekom objavuje svoje sexuálne úchylky, nás zaujímalo, či to môže byť v nejakých smeroch nebezpečné. Sexuologička však zdôrazňuje, že iba veľmi malé percento deviantných mužov či žien sa dopustí sexuálneho deliktu, ktorý má trestnoprávne následky. „Samozrejme, mnohí z nich sa pokúsia aj o väčšinové párovanie. Býva to však jednorazovo či krátkodobo, lebo zistia, že ich to neuspokojuje a nepriťahuje,“ dodáva.

👩🏼‍⚕️ Okienko Danice Caisovej

„Každý by mal mať jasno v tom, čo ho priťahuje, čo ho vzrušuje a ako svoje sexuálne túžby naplniť. Mal by ich vedieť realizovať tak, aby to viedlo k dlhodobej spokojnosti s intímnym životom.“



Ľudia s deviáciou si zaslúžia pochopenie. Zdroj: unsplash.com

Liečba neexistuje, pomoc áno

Liečiť deviáciu, aby sa zmenila na väčšinovú, je nemožné. Ľuďom so sexuálnou deviáciou však vieme pomôcť. „Ľuďom menšinových sexuálnych záujmov môžeme pomôcť realizovať ich deviantnú sexualitu tak, aby sa jednak nedostali do rozporu s vlastnými morálnymi princípmi, so sebaúctou a aby sa nedostali do rozporu so zákonom. Rovnako tak, aby si v súkromí našli také sexuálne uspokojenie, ktoré im vyhovuje,“ hovorí Danica Caisová.

Lekárka zároveň dodáva, že pokiaľ sa z rôznych dôvodov príslušník sexuálnej menšiny so svojou deviáciou nedokáže stotožniť, existuje možnosť ponúknuť mu útlmovú liečbu. Pomocou nej sa podľa sexuologičky libido upokojí a prestane naliehavo nútiť človeka, aby ho uspokojil.



V niektorých prípadoch môžeme hovoriť o sexuálnych deviáciách, že sú nebezpečné. Sexuologička vysvetľuje, že ide o tie, ktoré bezprostredne ohrozujú nositeľa deviácie či inú osobu alebo vedú k predčasnej sexualizácii. Väčšina z nich však trestná nie je.



„Sexuológ sa v priebehu svojej praxe stretáva so všetkými typmi sexuálnych deviácií. Za veľmi zaujímavé považujem sadomasochistické a fetišistické preferencie. Ich nositelia bývajú veľmi vynaliezaví pri hľadaní toho, ako rozmanito naplniť a uspokojiť svoju sexuálnu túžbu,“ uzatvára Danica Caisová.

👩🏼‍⚕️ Okienko Danice Caisovej



Snažíme sa pomáhať tým, ktorí potrebujú uistenie, že hoci sú ich sexuálne fantázie a sexuálne túžby odlišné od väčšinových, neznamená to, že sú amorálni, charakterovo pochybní či nezdržanliví. Sexualita je inštinkt, ktorý človeka nevedomky smeruje. Je to od osobnosti, intelektu či charakteru nezávislý systém.

Zdroj: Unsplash/Artem Labunsky

5 zvláštnych úchyliek a názor sexuologičky

Sexuologička nám okomentovala a priblížila aj tie najzvláštnejšie deviácie, ktoré sa medzi ľuďmi s odchýlkami objavujú. Do zoznamu deviácií sme zaradili akrotomofíliu, amaurofíliu, dakryfíliu, nozofíliu a koprofíliu.