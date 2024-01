Na klávesniciach po 30 rokoch pribudne nové tlačidlo. Bude za teba písať e-maily či pripravovať prezentácie

Na notebookoch od Microsoftu pribudne po novom kláves, ktorý súvisí s umelou inteligenciou.

Microsoft ohlásil dosiaľ najvýraznejšiu zmenu na klávesniciach za tri desaťročia. Zaviedol nový kláves pre umelú inteligenciu, uvádza portál BBC. Toto tlačidlo umožní používateľom prístup Copilot, čo je nástroj AI (umelej inteligencie) od Microsoftu na nových počítačoch a notebookoch so systémom Windows 11.

Softvérová spoločnosť je hlavným investorom do OpenAI, len minulý rok integrovala umelú inteligenciu do iných produktov, ako sú Microsoft 365 a vyhľadávanie v prehliadači Bing. Aj konkurenčný výrobca Apple ponúka pomocníka Siri, toho však nájdeš na dotykovom paneli v Macbookoch už niekoľko rokov.



Výkonný viceprezident Microsoftu Yusuf Mehdi uviedol, že ide o „transformačný“ moment pre spoločnosť. Prirovnal ho k pridaniu tlačidla „Windows“. Taktiež dodal, že by to „zjednodušilo“ a „umocnilo“ používateľskú skúsenosť jednotlivcov. Očakávané klávesnice by mali byť na nových produktoch už od februára.

Napíše za teba e-mail alebo naplánuje meeting

Spoločnosť Microsoft predstaví produkty s klávesom Copilot na nadchádzajúcej technologickej výstave spotrebnej elektroniky, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň v Las Vegas. Keď bol skúšobný Copilot integrovaný do produktov Office 365, ako napríklad Word, PowerPoint alebo Teams, dokázal písať e-maily, vytvárať prezentácie a plánovať stretnutia.



Podľa profesora Johna Tuckera, počítačového vedca zo Swanseaskej univerzity, je zavedenie tlačidla len „prirodzeným krokom“ pre firmu. Napriek tomu, že používatelia Windows 11 už majú prístup Copilot stlačením kombinácie klávesov Windows a C, odborník opisuje, ako nový kláves „ukazuje hodnotu a potenciál spojiť používateľov so všetkými produktmi“. Na záver však dodal: „Samozrejme, že klávesnica sa za 30 rokov – od roku 1994 – tak málo zmenila. Nie je to niečo, na čo by sme mali byť hrdí.“



Práve partner Microsoftu OpenAI predstavil v roku 2022 svoju verziu výkonnej umelej inteligencie ChatGPT, ktorá spôsobila, že súperi sa snažili vydať svoje vlastné verzie. Aj Google, zatiaľ najväčší svetový prehľadávač, má vlastný systém umelej inteligencie známy ako Bard.