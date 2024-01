Podvod v známej bratislavskej kaviarni: žene za obyčajný drink naúčtovali nehoráznu sumu. Čašník vytiahol iný cenník

Čašník účtoval podľa iného cenníka. Manažérka obľúbeného podniku sa musela zákazníčke verejne ospravedlniť.

K zvláštnym praktikám došlo vo štvrtok 4. januára v známej bratislavskej kaviarni Mondieu na Laurinskej ulici. Zákazníčka Júlia si v podniku objednala Aperol Spritz, no preto, že bol podľa jej slov príliš svetlý, ho ihneď po prinesení obsluhou reklamovala. To ešte netušila, čo ju bude stáť. So svojím nepríjemným zážitkom sa podelila na Facebooku.

Drink, ktorý je špecifický svojou sýtooranžovou farbou, údajne mal byť „veľmi svetlý“. Obsluha to vysvetlila odlišnou receptúrou, a teda nižším pomerom pestrofarebného alkoholu v nápoji.

Ďalší šok však zažila zákazníčka vtedy, keď sa rozhodla zaplatiť. Papierové menu v podniku, a dokonca aj to na internete, uvádza, že Aperol Spritz v Mondieu stojí 5,90 eura. Preto ju prekvapilo, že na účte bola zrazu cena drinku až 8 eur. Ihneď sa obrátila na čašníka so sťažnosťou.

Ten na jej počudovanie vytiahol iný nápojový lístok s rozdielnymi cenami. Zákazníčka argumentovala tým, že toto konkrétne zdražené menu nemali k dispozícii žiadni návštevníci podniku, teda neboli informovaní o skutočnej cene drinkov. Pre nespokojnosť jej bol rozdiel medzi jednotlivými nápojmi následne vrátený, no táto skúsenosť ju odradila od toho, aby podnik ešte niekedy navštívila.

Po tom, čo sa o nepríjemnom zážitku podelila verejne na sociálnej sieti, jej príspevok komentovala aj manažérka spomínanej prevádzky na Laurinskej ulici v Starom Meste. Verejne sa ospravedlnila a rozdiel v cenníkoch vysvetlila tým, že Mondieu minulý rok spolupracovalo so svetovým barmanom, ktorý vytvoril špeciálne „drink menu“.

Taktiež uviedla to, ako sú momentálne v procese výmeny aktuálnych jedálnych a nápojových lístkov v prevádzke aj na internete. Adresovala aj ostatné komentáre pod príspevkom, ktoré sa sťažovali na nepriaznivé zamestnanecké podmienky, zlý manažment a finančnú nedostupnosť podniku.