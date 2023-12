Zamestnanec Senátu natočil gay porno v pojednávacej miestnosti. Pornografia kolovala v skupine pre homosexuálov v politike

Zamestnanca Senátu prichytili pri natáčaní amatérskej pornografie v pojednávacej miestnosti. Podľa portálu Daily Mail sa na zázname objavil zamestnanec s neznámym mužom v budove Hart Senate Office Building.

Na fotke, ktorú zverejnil Daily Caller, sa nachádza muž na rukách a kolenách, ktorý ma na sebe len remienok a je otočený smerom k fotoaparátu. Muž je na stole, pri ktorom senátori počas pojednávania sedia a kladú otázky. Natočená pornografia kolovala v súkromnej skupine pre homosexuálov na politickej scéne.

EXCLUSIVE: Senate Staffer Caught Filming Gay Sex Tape In Senate Hearing Room (GRAPHIC)



Read more here first and watch the video: https://t.co/gm2ZSoNMjU