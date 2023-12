Účastníčka šou Big Brother o pikantnej minulosti: Keď som brala drogy, 8 hodín som masturbovala pri pozeraní porna

Karolína sa momentálne v šou Big Brother dostala do nominácie ohrozenia.

Účastníčka šou Big Brother Karolína Pištěková má za sebou pikantnú minulosť, o ktorej sa rozhodla porozprávať pre Nový Čas. V rozhovore prezradila, že v období, keď užívala drogy, masturbovala aj 8 hodín denne. V súčasnosti však vedie iný život.

„Ja sa venujem prevažne joge, mám aj svoj vlastný festival, napísala som nedávno knihu a ešte tancujem s ohňom,“ vysvetlila v rozhovore pre Nový Čas. Aktuálne vyzýva ľudí na duchovný zmysel života a k meditáciám a spirituálnemu rozvoju navádza všetkých vo svojom okolí.

Kedysi bola úplne iný človek

Pišteková sa pre Nový Čas priznala, že bola závislá od drog. Ako ďalej prezradila, na ceste za vyliečením jej pomohol článok o človeku, ktorý sa uzdravil z alkoholizmu. „Bolo to náročné obdobie a trvalo to zhruba 3 roky. V tom období som tancovala pri tyči, no dala som sa na celkom novú cestu,“ dodala.

V minulosti si zarábala aj ako profesionálna tanečnica okolo tyče. Pred mužmi tancovala takmer nahá a nemala problém si nechať zaplatiť za rôzne služby, na ktoré dnes nie je pyšná.

„Dá sa tým dobre zarobiť. Ja som v tom bola veľmi dobrá, ale koľko mi to vynášalo, si nechám pre seba,“ povedala s úsmevom. Dnes by sa k tomuto remeslu už ale nevrátila. Otvorene hovorí, že je iným človekom, hlavne vďaka pobytu v ďalekej džungli, kde hľadala samu seba.

Karolína v dome Veľkého brata prezradila už niekoľko pikantných príhod. „V knižke mám zábavnú historku. Ako som brala tie drogy, tak som pozerala na porno a osem hodín som masturbovala. Potom som sa prebudila a nemala som vôbec cit v ruke, mala som brutálny zápal šliach a musela som ísť k doktorovi. Chceli mi dať sadru, ale povedala som, že nie, pretože som húlila a neubalila by som si brko. Tak mi dali len ortézu,“ prezradila Karolína, zatiaľ čo ostatní na ňu zmätene pozerali.

Karolína sa momentálne v šou Big Brother dostala do nominácie ohrozenia. V sobotu sa ukáže, ako diváci hlasovali, a či bude aj naďalej pokračovať v boji o 100 000 eur.