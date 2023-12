Fanúšikovia Seleny Gomez kritizujú jej nového frajera, vraj je škaredý. Už nechcem žiadneho kure**íka, odkázala im

Selena Gomez je konečne šťastná a znova začala veriť na lásku. Môže za to známy producent, s ktorým chodí už 6 mesiacov.

Selena Gomez na svojom instagramovom profile potvrdila, že chodí s producentom Bennym Blancom. Ten stojí aj za jej nedávnym singlom Single Soon, píše magazín People. Ich láska bola pravdepodobne veľmi nečakaná, keďže názov piesne sa dosť vylučuje s aktuálnym stavom jej vzťahu.

Tridsaťjedenročná speváčka zdieľala aj ich spoločnú čiernobielu fotku, kde je viditeľná časť jeho tváre. Pod príspevok od stránky @popfactions, ktorá uvádzala špekulácie týkajúce sa ich vzťahu, Selena napísala komentár: „Fakty.“ Použila aj žmurkajúci emotikon a neskôr napísala: „Ďakujem! Som najšťastnejšia, aká som kedy bola.“ Benny nechýbal ani na oslave jej 31. narodenín, ktoré oslávila v júli.

Zdroj: Instagram/@selenagomez

„Myslím, že každý si prejde fázou ‚ach, bolo by pekné niekoho mať‘. Ja si užívam, kde som. Chcem byť spokojná s tým, kto som, a keď do môjho života vstúpi nejaký človek, aby som nebola tou neistou osobou, ktorou som bývala,“ uviedla v rozhovore pre SiriusXM.

Dvojica sa však stretáva aj s nepochopením. Ľudia speváčku kritizujú najmä za výzor jej partnera. „Nerozumiem tomu, ak vám na mne skutočne záleží. Toto je moje šťastie. Pokojne si hovorte, čo chcete, ale nikdy nedovolím, aby vaše slová riadili môj život. Nikdy. Skončila som. Ak ma nedokážeš prijať v mojom najšťastnejšom stave, potom vôbec nepatríš do môjho života,“ odkazuje neprajníkom Selena.

V príspevku od Popfactions Selena odpovedala ľuďom v komentároch a obhajovala svoj šesťmesačný vzťah so známym producentom. „Ach, srdiečko. Od svojich 18 rokov chodím na terapiu. Viem, čo je pre mňa najlepšie, a budem bojovať, kým nedostanem to, čo si zaslúžim. Oceňujem tvoj pomýlený vstup, ale ja rastiem. Neváhaj rásť so mnou, len vedz, že už nikdy nebudem s nejakým kure**íkom. Prepáč, že som ťa sklamala,“ uzavrela.

Zdroj: Instagram/@selenagomez