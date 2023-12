Pohoda oznámila rapového headlinera festivalu. Na trenčianske letisko sa opäť vráti legendárny Skepta

Britský spevák a hviezda grime scény na slovenskom festivale predstaví svoj nový album. Tešiť sa môžeš aj na klasiky.

Uznávaný britský raper Skepta sa vráti na Pohodu. Obľúbený slovenský festival ho oznámil ako ďalšieho potvrdeného headlinera, ktorý sa v lete 2024 opäť objaví na trenčianskom letisku. Hudobník, ktorý patrí k veteránom grime scény a k medzinárodne uznávaným umelcom britského hip-hopu, na Pohode vystúpil už v roku 2019.

Skvelý MC, producent a majiteľ vydavateľstva sa podieľal na tom, že v 21. storočí priniesol grime z undergroundu na hudobné výslnie. V júli predstaví svoju energickú šou na trenčianskom letisku. Novinku dnes ráno oznámil Michal Kaščák v rannom vysielaní Rádia_FM.



Zlom v kariére Skeptu nastal, keď v roku 2016 vydal svoj štvrtý album Konnichiwa. Ten zabodoval nielen u poslucháčok a poslucháčov, ale aj u kritikov. Skepta za neho získal prestížnu cenu Mercury Prize a umiestnil sa na druhom mieste v britskej albumovej hitparáde.

Na nahrávke sa podieľali Pharrell Williams, Wiley, Chip alebo Young Lord. Obdobný úspech Skepta zaznamenal aj so svojou piatou štúdiovou platňou Ignorance Is Bliss, ktorú vydal v roku 2019 a tiež sa umiestnil na druhom mieste spomínanej hitparády.

Skepta spolupracoval s hviezdnymi hosťami ako J Hus, Wizkid, Cheb Rabi alebo Lancey Foux. Tretíkrát sa raper dostal do TOP 10 britskej albumovej hitparády v roku 2020, keď vydal spoločnú nahrávku Insomnia s Chipom a Young Adzom. Medzi jeho najznámejšie spolupráce patrí hit Praise The Lord s ASAP Rockym.

Tešiť sa naňho môžeš už toto leto

Umelec nedávno založil vydavateľstvo Más Tiempo, v ktorom sa zameral na vydávanie houseových tanečných nahrávok. Skepta aktuálne pracuje na novom albume, takže v júli na Pohode by sa mali návštevníčky a návštevníci dočkať aj čerstvých skladieb. Kaščák v rozhovore priznal, že Skepta je jeho najobľúbenejším a najpočúvanejším raperom. Na Pohode má vystúpiť na hlavom pódiu.



Tento týždeň organizátori oznámili, že na festivale vystúpi aj kórejsko-americká speváčka, producentka a DJka Yaeji, ktorá patrí k najoriginálnejším umelkyniam súčasnej elektronickej scény. Chýbať nebude ani slovenská thrash metalová kapela Catastrofy. Organizátori zároveň oznámili, že vo zverejňovaní nových mien zo svetovej aj domácej scény budú pokračovať počas najbližších dní.



Aktuálne má Pohoda pre ročník 2024 zverejnených už niekoľko mien: Queens of the Stone Age, Skepta, James Blake, Pendulum (live), Black Pumas, Morcheeba, Yaeji, Noname, Genesis Owusu, Jockstrap, The Armed, JFDR, DEADLETTER, Descartes a Kant, Meta and the Cornerstones, Aquaserge, Ni, Pražský výběr, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Katarzia, Fvck_Kvlt, P/ST a Catastrofy.