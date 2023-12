Najlepšie parfumy ako vianočný darček: pižmo od Harryho Stylesa, vôňa vzácnej ruže aj skutočný luxus

Nájsť správny parfum je hotová veda. Uľahči si rozhodovanie naším výberom.

Parfum je overená vianočná voľba, ktorou pri dobrom výbere nikdy nič nepokazíš. Vybrali sme 12 parfumov s odlišným zložením a akordmi z rôznych cenových kategórií, medzi ktorými nájdeš ikonickú vôňu Hermès Eau des Merveilles aj novinku s klasickým podpisom značky Creed.

Ušetri si návštevu parfumérie a nekonečné skúšanie vôní s rôznymi charaktermi, vďaka čomu odídeš domov s bolesťou hlavy.

Veríme, že nájdeš správny darček pre osobu, na ktorej ti záleží, a vyčaruješ jej úsmev pod vianočným stromčekom. Výber záleží na tvojom vkuse a rozpočte.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, celebritných outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Zároveň môže ísť o ďalší tip na vianočný darček.

Zdroj: Myskino

Versatile Paris God Bless Cola

Tohtoročný vianočný zoznam otvárame parfumom z dielní ateliéru Versatile Paris, ktorý dostal príznačný názov God Bless Cola. Horúca novinka v sebe zachytáva podstatu amerického jedla – od tónov pukancov cez sladkú vôňu kolových nápojov a arašidového masla až po milovanú vanilku.

Autorkami parfumu sú Elia Chice a Camille Chemardin, ktoré kombináciou 29 zložiek vytvorili olfaktorický zážitok podobný ochutnávaniu vyššie uvedených lahôdok. V predaji je flakón s objemom 15 mililitrov za 55 eur v online obchode značky. Ak hľadáš jedinečný parfum za relatívne nízku cenu, našiel/našla si.

Zdroj: Selfridges

Maison Margiela Replica Jazz Club

Zastúpenie v zozname má aj Maison Margiela, a to vďaka orientálnodrevitej vôni s názvom Jazz Club, ktorá svojho nositeľa prenesie do džezového klubu s tlmeným svetlom v srdci New Yorku.

Jemný balzamový základ v kombinácii s vanilkou, fazuľou tonka, vetiverom a tabakovými listami vytvára melódiu kože a likéru, ktorá zahrá do nôty každému v okolí. Ide o jednu z vôní zo série Replica, ktorá je inšpirovaná spomienkami a z nášho pohľadu je vhodná na večerné nosenie, respektíve chladnejšie mesiace. Flakón s 30 mililitrami toaletnej vody kúpiš za približne 65 eur, zatiaľ čo veľká fľaštička s objemom 100 mililitrov stojí presne 130 eur.

Zdroj: Hermès

Hermès Eau des Merveilles

Osobne preferujeme niche parfumy, ale zaujímavé vône nájdeš aj v portfóliu známych módnych domov a parížsky Hermès nie je výnimkou. Perfektným príkladom je táto ikonická vôňa, ktorú vytvorila dvojica Ralf Schwieger a Nathalie Feisthauer. Predstavuje čaro známej odevnej spoločnosti.

Toaletná voda Hermès Eau des Merveilles je na trhu od roku 2004 a jej orientálne, respektíve drevité tóny zabalené do oblého flakónu sú ako stvorené pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Verzia s objemom 30 mililitrov ťa bude stáť 75 eur. Ak si plánoval/-a kúpiť väčšiu fľaštičku, 100-mililitrový variant stojí 230 eur.

Zdroj: Selfridges

Diptyque Eau Rose

Parížska značka Diptyque patrí medzi ikony vo svete vôní, a to aj vďaka parfumu Eau Rose, ktorý obsahuje dve najkrajšie aj pachovo najvýraznejšie ruže na svete, a to damascénsku a májovú.

Výsledkom je opojná, vznešená a elegantná parfumová voda v charakteristickom flakóne s akcentmi artičokov, ovocných tónov liči a jemnosťou harmančeka. Autorom je Fabrice Pellegrin, ktorý vytvoril majstrovské dielo určené na ženskú pokožku. Tridsať mililitrov tohto tekutého zázraku s prenikavou kvetinovou vôňou stojí cca 90 eur.

Zdroj: Selfridges

Maison Crivelli Citrus Batikanga

Jeden parfum z dielní Maison Crivelli sme si predstavili vo výbere najlepších darčekov do 120 eur pre mužov, ktorí si idú módu, a druhý nájdeš v tomto zozname. Parfumová voda Maison Crivelli Citrus Batikanga je pre náročných jedincov (skôr mužov), ktorí už majú skúsenosť s niche vôňami.

Šťavnatý parfum spod rúk majstra parfuméra Bertranda Duchaufoura je ako citrusový kokteil okorenený štipkou čili. Je svieži a hrejivý zároveň, pričom Duchaufour spojil iskrivé tóny bergamotu s drevitými podtónmi myrhy a vetiveru, ktoré tejto osviežujúcej vôni dodali charakter a výdrž. Verziu s objemom 30 mililitrov kúpiš za 85 eur v online obchode Maison Crivelli. Veľký flakón stojí o 100 eur viac.

Zdroj: Loewe

Loewe Solo Ella

Krok vedľa neurobíš ani kúpou parfumových vôd od španielskeho módneho domu Loewe, pričom naším aktuálnym favoritom je vôňa s názvom Solo Ella.

Pripomína tie najkrajšie žiarivé západy slnka, aké si len vieš predstaviť. Tím tvorcov sa snaží o rovnováhu, pohráva sa s tónmi horkého neroli a šťavnatej broskyne a zároveň využíva biele dreviny či jantár, ktoré parfumu dodávajú pocit pokoja príznačného pre letné večery v prímorských letoviskách.

Loewe Solo Ella v sebe kontrastuje tóny zeleného jablka, bielych drevín a neroli, pričom je vhodnou voľbou skôr pre ženy. Ak ťa tento opis zaujal, priprav si 105 eur za flakón s objemom 50 mililitrov.

Zdroj: Selfridges

Tom Ford Café Rose

Zmyselná a sofistikovaná vôňa s prekvapivým nádychom kávy – takto by sme v stručnosti opísali ďalší skvelý parfum v portfóliu spoločnosti Tom Ford. Päťdesiatmililitrová verzia stojí približne 125 eur a my nerozumieme, prečo je v tieni iných vôní spoločnosti.

Café Rose pošle tvoje zmysly do skrytého labyrintu, v ktorom dve iterácie ruží postupne ustupujú pred exotickým korením a tmavou kávou. Korenisté duo kardamómu a koriandra dodáva iskru a pačuli hrejivú zemitosť. Celú kompozíciu dopĺňa santalové drevo a kadidlo. Stačí naniesť na pulzné body a mysľou sa človek prenesie do centra svojej obľúbenej kaviarne.

Zdroj: NET-A-PORTER

Vilhelm Parfumerie Mango Skin

Do pozornosti dávame aj parfumérsky dom Vilhelm Parfumerie, ktorý má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť. Tvorcovia vône našli pri tvorbe inšpiráciu v divokých farbách a nekonečnej oblohe Južnej Afriky, pričom vôňu otvára svieži príval černíc, manga a štipky korenia. V srdci nájdeš tóny divokého kosatca, čierneho lotosu, zatiaľ čo v základe dominujú pačuli a vanilka.

Parfumovú vodu Vilhelm Parfumerie Mango Skin v 50-mililitrovom vyhotovení kúpiš za 135 eur cez NET-A-PORTER. Čo je veľmi férová cena vzhľadom na kvalitu aj objem. Vôňu odporúčame ako dar pre ženy a na letné obdobie.

Zdroj: Byredo

Byredo Mojave Ghost

Parfum Mojave Ghost od švédskej značky Byredo je inšpirovaný púšťou v tieni pohoria Sierra Nevada na juhozápade Spojených štátov amerických. Mohavea confertiflora, známa ako ghost flower, je vzácny druh kvetiny, ktorej sa v oblasti Mohavskej púšte darí napriek extrémnym podmienkam. Jej sila inšpirovala Bena Gorhama (zakladateľ značky Byredo) k vytvoreniu púdrovo-kvetinovo-drevitej vône s výraznými tónmi santalového dreva.

Pôvabnú mliečnu vôňu dopĺňajú ambra, pižmo aj magnólia a cena za 50-mililitrovú verziu je 155 eur v online obchode. Náš tajný favorit vo výbere.

Zdroj: Selfridges

Pleasing Closeness

Človek nemusí byť skalný fanúšik Harryho Stylesa, aby vlastnil parfum od jeho značky Pleasing, obzvlášť ak ide o takú skvelú vôňu ako v prípade Closeness.

Ako každá vôňa Pleasing, aj Closeness vznikla v spolupráci s uznávaným domom Robertet, svetovým lídrom v oblasti udržateľných prírodných surovín. Drevitý pižmový parfum s výťažkom z austrálskeho ružového korenia, kardamómom a akordmi čistých listov sa udrží na pokožke a dodá pocit výnimočnosti, a to spoločne s akordmi slaného pižma, indického papyrusu a kašmírových drevín, ktoré dopĺňajú tóny masla, mrkvového semienka a bambusu v srdci kompozície. Flakón s objemom 100 mililitrov kúpiš za približne 160 eur.

Zdroj: Dries Van Noten

Dries Van Noten Soie Malaquais

V debutovej kolekcii kozmetickej línie Dries Van Noten vytvorila majsterka parfumérka Marie Salamagne túto omamnú a príťažlivú vôňu z vegánskej zmesi. Dominantná je najmä vzácna ruža Rosa centifolia, ktorú je možné zbierať len niekoľko dní v skorých májových hodinách, a tóny bergamotu s čiernymi ríbezľami.

Parfumovú vodu Dries Van Noten Soie Malaquais s objemom 100 mililitrov kúpiš za 275 eur v online obchode módneho domu.

Zdroj: Creed

Creed Absolu Aventus

To najlepšie aj najdrahšie sme si nechali na záver zoznamu. Flakón parfumu Creed Absolu Aventus s objemom 75 mililitrov kúpiš za 320 eur v online obchode, ale stojí za to.

Čerstvá novinka v ponuke parfumérskeho domu Creed sa prakticky ihneď zaradila medzi naše obľúbené ovocné vône, a to vďaka zmesi tónov horkého grapefruitu a sladkého ananásu s dymovým vetiverom. Ide o perfektnú reinterpretáciu ikonického parfumu Creed Aventus, ktorý už, veríme, poznáš. Takto vonia skutočný luxus.