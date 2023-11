Spomienka na Petea Davidsona? Kim Kardashian ukázala svoje tajné tetovanie, o ktorom nevedeli ani jej blízki

Kim kedysi tvrdila, že by sa nikdy nedala potetovať. O to viac sú teraz fanúšikovia prekvapení.

Kim Kardashian sa pridala k svojim sestrám a verejne prekvapila tetovaním. Okolnosti tohto rozhodnutia objasnila v novej epizóde The Kardashians na streamovacej platforme Hulu. Tvrdí, že nápad vznikol, keď bola v známej šou Saturday Night Live (SNL) v októbri 2021 a spolu s ňou sa potetovali aj všetci jej kolegovia.

43-ročná podnikateľka svojím činom šokovala aj svojich najbližších. Celý život totiž tvrdila, že sa potetovať nedá. V roku 2009 sa v relácii Wendy Williams vyjadrila jasne: „Nikdy by som nenalepila nálepku na Bentley,“ čím svoje telo prirovnala k luxusnému automobilu. Napokon si však dala kérku na vnútornú stranu spodnej pery. Pri tetovaní Kim bola prítomná aj jej staršia sestra Khloé Kardashian.

Zdroj: Hulu/The Kardashians

Kim nie je prvá z rodu Kardashianiek s tetovaním na tejto časti tela. V roku 2018 Kendall ukázala svoje „mňau“ tiež na vnútornej strane pery v šou Ellen. Zrejme práve od nej sa inšpirovala Kim a umiestnila svoj symbol nekonečna na rovnakom mieste.

„Nikto to nevie, nikto to nevidí. Niekedy na to aj zabudnem, ale raz za čas si prečistím zuby zubnou niťou a ostanem prekvapená, keď uvidím čiernu farbu,“ povedala Kim.

Posledné mesiace priniesla aj veľa iných noviniek, jej značka Skims sa stala oficiálnym partnerom spodnej bielizne pre NBA a predstavila aj spoluprácu so značkou Swarovski.